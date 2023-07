¡Olvidó a su esposa! Poncho De Nigris se quedó mudo al ver a su compañera en La Casa de los Famosos

Los fans de La Casa de los Famosos México están atentos a todos los movimientos de los integrantes del reality, por esa razón han podido notar como Poncho De Nigris de repente se olvida de su esposa, Marcela Mistral, y pone su atención en sus compañeras del programa por más que trata de no hacerlo. En redes sociales se está volviendo viral un video en el que el conductor se quedó mudo al ver a Marie Claire Harp cuando esta lució un atuendo muy revelador.

Poncho De Nigris quedó atónito con la belleza de Marie Claire

A pesar de que la novia de José Manuel Figueroa sólo estuvo una semana en el reality show, ya que se convirtió en la primera eliminada, cautivó al público con su belleza y algunos de sus compañeros, entre ellos al originario de Monterrey, Nuevo León. En uno de las emisiones, la modelo presumió uno de sus looks, ya que eligió un conjunto de saco y pantalón, no obstante, el atuendo era bastante revelador, pues abajo del blazer no llevaba otra prenda por lo que dejó al descubierto un escote profundo.

Poncho no dejó de mirar a Marie Claire TikTOK @abigayl_kashe

Al verla todos los habitantes de la casa comenzaron a hacerle cumplidos, debido a que se veía muy atrevida, pero también elegante. No obstante, el que se quedó atónito con su belleza y estilo fue Poncho, quien no pudo pronunciar ninguna palabra al observarla y no dejó de seguirla con la mirada hasta que llegó a sentarse en el sillón de la sala, en donde quedó a pocos metros de distancia de él.

El momento fue captado en video y sucedió hace varias semanas, fue recuperado por los fanáticos de La Casa de los Famosos, quienes lo volvieron a poner en plataformas como TikTok. Como era de esperarse, hay varios comentarios por parte de los usuarios que le recuerdan que Marcela Mistral es una persona con un carácter fuerte y que se podría molestar. "y su esposa en estos momentos (emojis de enojo)", "esa es cara de que no la soporta". "Su cara de: esta esta guapa pero me cae mal" y "Jamás han visto a un hombre cuando ve a una mujer que le gusta o desea".

Marie Claire es considerada una de las más guapas del reality IG @marieclaireoficial

En tanto, dentro de la casa la propia Wendy Guevara ha evidenciado que Poncho De Nigris y también Paul Stanley, son los hombres que más ven a sus compañeras cuando están en la alberca. Ambas celebridades lo han negado, ya que mientras el conductor regiomontano está casado con Marcela y tiene cuatro hijos, el hijo de Paco Stanley está comprometido desde hace alrededor de un año con su novia Joely Bernat.