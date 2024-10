La Academia 2024: ¿dónde y cuándo ver la final el próximo domingo 6 de octubre?

Uno de los programas estrella en TV Azteca es, sin duda alguna, "La Academia" y aunque por varias semanas hemos visto una feroz competencia para llegar a la final, el gran momento está a punto de comenzar pues ahora sólo quedan siete finalistas, quienes se enfrentarán en el último concierto para coronarse como la nueva voz del país y ganar un jugoso premio en efectivo.

La pasada semifinal dejó una estela de emociones, especialmente tras la salida de Jessy Portillo, una de las favoritas del público, quien a pesar de una interpretación vibrante de "Yo No Sé Mañana", no logró asegurar su lugar en la final. Este resultado sorprendió tanto a los seguidores del programa como a los jueces, pues Jessy había demostrado ser una competidora fuerte durante toda la temporada. No obstante, la recta final de "La Academia" es implacable, y solo las y los mejores pueden avanzar a la última etapa.

Es así como la competencia ha sido intensa y con el paso de las semanas hemos visto como las voces de las y los concrusantes maduran para llegar así a la gran final, por lo que de los 16 concursantes que entraron al inicio del programa, ahora sólo quedan siete académicos que competirán el anhelado título de ganador o ganadora de "La Academia 2024", entre ellos se encuentran:

Estos artistas han superado muchas pruebas que desafiaron su capacidad vocal, su carisma escénico y su versatilidad artística.

Fotografía: Instagram/@aztecauno

Isaveli Laina (Guerrero)

Brisa Santana (Acapulco)

Mar Lara (Guadalajara)

Mario Girón (Nuevo León)

Edith Evans (Michoacán)

Caro Heredia (Sonora)

Julio Ávila (Sonora)

¿Dónde y a qué hora ver la final de "La Academia 2024"?

La gran final de "La Academia 2024" promete ser un evento inolvidable, pues después de varias semanas de presentaciones, retos y crecimiento personal para las y los participantes, solo uno se coronará como el ganador. Es así como este esperado desenlace está programado para el próximo domingo 6 de octubre y comenzará a las 20:00 horas, en donde las y los finalistas se enfrentarán por última vez en el escenario para definir quién se llevará el título de esta edición 2024.

El emocionante cierre de temporada podrá ser visto en vivo a través del canal Azteca UNO, permitiendo a la audiencia disfrutar de cada momento crucial desde la comodidad de sus hogares. Además, la final también estará disponible mediante la aplicación de TV Azteca En Vivo, así como en el sitio oficial de "La Academia" (da clic AQUÍ para visitarlo).

¿Cómo votar por tu concursante favorito de "La Academia" 2024?

Uno de los momentos más cruciales para las y los seguidores del programa será la votación, donde el público tendrá la oportunidad de influir en el resultado final. Para votar, se debe descargar la aplicación de TV Azteca En Vivo en cualquier teléfono celular y acceder a la sección dedicada a "La Academia"; allí, las y los usuarios podrán encontrar la opción de "Votar Aquí" y elegir a su concursante favorito. Recuerda que cada persona dispone de 10 votos diarios, lo que permite apoyar a su artista preferido varias veces al día.

¿Qué canciones cantarán las y los finalistas en "La Academia"?

En una final tan esperada como esta, las elecciones musicales son claves para destacar el talento de las y los finalistas, por lo que las canciones han sido seleccionadas cuidadosamente por los maestros y directores del programa, quienes buscan resaltar las fortalezas vocales de cada participante. Así, se dio a conocer que las canciones que cada finalista interpretará son:

Caro Heredia: "Never Enough" (versión en español)

Julio Ávila: "Bésame" de Camila

Brisa Santana: "Ese Hombre" de Lupita D'Alessio

Mario Girón: "El Triste" de José José

Edith Evans: "Basta Ya" de Jenni Rivera

Mar Lara: "Total Eclipse of the Heart" (versión en español)

Isaveli Laina: "All by Myself" (versión en español)

Esta noche promete estar cargada de talento, emociones y actuaciones memorables, por lo que no querrás perdértela.

Fotografía: Instagram/@laacademiatv

Pero la emoción no termina ahí ya que además de las canciones asignadas por los profesores, las y los finalistas han tenido la oportunidad de elegir una canción adicional, lo que añadirá un toque personal a sus presentaciones finales. Estas son las canciones elegidas por las y los concursantes para el primer acto de la final:

Caro Heredia: "En Cambio No" de Laura Pausini

Julio Ávila: "Eso y Más" de Joan Sebastian

Brisa Santana: "Manías" de Thalía

Mario Girón: "Ya lo Pasado, Pasado" de José José

Edith Evans: "La Gran Señora" de Jenni Rivera

Mar Lara: "Besos de Ceniza" de Timbiriche

Isaveli Laina: "El Amor Que Soñé" de Mariah Carey

"La Academia" ha demostrado ser más que un simple reality show, consolidándose como una plataforma para lanzar nuevas estrellas al estrellato. Cada edición deja huella, y sin duda, la temporada 2024 no será la excepción, así que no te pierdas la gran final este 6 de octubre, donde la emoción, la música y el talento se combinarán en una noche que promete quedar en la historia del entretenimiento mexicano.

