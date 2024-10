Yuridia descubre a una fanática que le llevó una caguama escondida a su concierto: VIDEO

La estrella de la música Yuridia se sorprendió al ver como una de sus fanáticas guardaba una caguama en su pantalón, bebida que llevó a su concierto en Hermosillo con el único objetivo de dársela como regalo, ya que la artista ha dicho en varias ocasiones que le encantan.

Uno de los asistentes al concierto que Yuridia ofreció en Hermosillo, Sonora grabó el momento exacto en el que la cantante descubre a su fanática con el producto que metió sin la autorización de los policías que están en la entrada, ya que se puntualiza desde antes que hay objetos que no son permitidos en los eventos masivos.

Y es que los fanáticos de Yuridia han demostrado no tener limites en cuanto a satisfacer los gustos de la estrella, puesto que se ve como en cada concierto que realiza hay decenas de pancartas en donde le escriben bellos mensajes o le envían regalos especiales ya sea con flores o con cosas que a ella le gustan.

Al ver que la chica tenía una caguama, Yuridia rápidamente la cuestionó sobre si el producto era para ella, también externó su deseo de que a la chica no le suceda algo con las autoridades del evento, ya que como no está permitido introducir bebidas alcohólicas, descubrirla de manera pública podría haber sido motivo para que la sacaran definitivamente del concierto

“Esa caguama es para mí, y por qué la tienes amarrada en el tobillo, porque no te dejaban entrar ¿no?, ¿Quién hizo eso? ¿Quién está prohibiendo las caguamas esta noche?, si son lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida, quiero que me la entregues por favor en este momento, te has convertido en mi mejor amiga”, reveló Yuridia.