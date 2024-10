Omara Portuondo sacada en brazos del escenario en Barcelona al desorientarse durante el concierto

Omara Portuondo, una legendaria cantante cubana, puso a temblar a propios y a extraños en el festival Cruïlla Tardor en Barcelona. La artista de 93 años tuvo que ser sacada en brazos esta noche (en España) del escenario debido a que se desorientó durante su presentación en el festival en la capital de Cataluña. La cubana era la encargada de abrir la actividad en el Palau de la música, pero solo pudo interpretar el inicio de su canción 'Lágrimas negras'.

La cantante de 93 años tuvo que ser sacada en brazos por dos integrantes de su orquesta después de quedarse callada durante el inicio de su primera canción en el festival Cruïlla Tardor. Lamentablemente, la diva cubana no pudo realizar el homenaje que tenía previsto realizar en el Palau de la Música de Barcelona, ya que al bajar se mostraba visiblemente desorientada. Los asistentes al concierto presentaron quejas por no poder ver a Portuondo.

Portuondo se presentó en el Palau de la Música en Barcelona (IG: omaraportuondocuba)

Omara Portuondo tuvo que ser sacada en brazos de concierto en Barcelona

La Orquesta Failde, quienes iban a acompañar a la diva cubana, comenzaron el concierto con un recuento de clásicos cubanos. Después de dicho arranque, subió Omara para comenzar con su show. La cantante apareció en el escenario sentada en una silla en medio de aplausos de los fans que la vitoreaban. Lamentablemente, toda la euforia de poder verla arriba de la tarima se convirtió en incertidumbre e incredulidad al poco tiempo.

Portuondo sólo pudo interpretar una pequeña parte del coro de la canción 'Lágrimas Negras', ya que después no pudo seguir con el sencillo, se quedó en silencio a pesar de que la orquesta seguía tocando. Después de varios intentos para que continuara con la interpretación, integrantes de la orquesta se acercaron a ella para sacarla en brazos del escenario. Omara sólo pudo cantar la estrofa "contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir".

Portuondo solo pudo cantar una pequeña parte del coro de una canción (IG: omaraportuondocuba)

Su último concierto en España terminó en un susto para sus fans

Se suponía que la presentación en Barcelona sería su último concierto en los escenarios españoles, pero después de ver cómo salió desorientada, los fans de la diva cubana comenzaron a gritar "explotadores" y "dejadla descansar". Se tiene que mencionar que el el director de la Orquesta Failde expresó que fue la propia cantante la que quería realizar esta presentación y que Omara ha dicho en diferentes ocasiones ha dicho que quiere morirse en el escenario.

Después de ver cómo salía Portuondo, muchos de los asistentes al concierto decidieron abandonar el Palau de la Música en Barcelona para pedir la devolución de los boletos, ya que ya no estaría la artista por la que habían comprado las entradas. Además de exigir la devolución, muchas personas pidieron formularios de reclamación a los organizadores del evento.

