Elton John triste por los problemas de salud que afectan su cuerpo: "No queda mucho de mí"

Elton John es una de las eminencias más grandes de la música británica. El intérprete de “I'm Still Standing” marcó un antes y después desde su debut en 1962 convirtiéndose en uno de los cantantes y músicos más importantes de la cultura británica. Motivo por el que su estado de salud ha generado preocupación entre los fans.

Fue así que durante el estreno de su documental: Elton John: Never Too Late, el cantante decidió abrir su lado más personal y hablar sobre los problemas de salud que enfrenta, pues ha mencionado que debido a sus múltiples cirugías no la está pasando de la mejor forma actualmente ya que han sido muy graves.

Cabe destacar que se retiró de los escenarios en 2023 tras su larga carrera de 50 años, pues quería vivir su vida plena junto a su familia, a quien no solía ver mucho por sus constantes giras mundiales, pues el cantante es toda una estrella en la historia musical actual.

¿Qué le pasó a Elton John?

Fue en la presentación de su más reciente documental donde habló sobre los problemas que ha tenido en los últimos años, pues la salud no ha acompañado del todo al cantante, quien afirma que ya no está cien por ciento completo debido a las cirugías a las que se ha sometido.

“No tengo amígdalas, adenoides ni apéndice. No tengo próstata, no tengo cadera derecha ni rodilla izquierda ni rodilla derecha. De hecho, lo único que me queda es mi cadera izquierda, pero sigo aquí”, dijo Elton John en su presentación de Disney+.

Elton John en sus redes sociales/Créditos: @

eltonjohn

Hasta hace poco el músico británico sufrió una “infección ocular grave”, esta lo ha dejado con la visión limitada en uno de sus ojos, pues a su 76 años de edad lo compartió hace unos días en sus redes sociales, ahí fue cuando mencionó que justamente por su edad había dejado de helado los espectáculos en vivo.

“Como saben, decidí dejar de hacer giras porque tengo 77 años, he hecho todo lo que había que hacer para tocar. Lo he conseguido. He estado allí y lo he logrado. Todavía tengo que hacer espacio porque la música seguirá estando presente en mi vida. Pero lo más importante en mi vida son David, Zachary y Elijah, mi familia y mis amigos. He encontrado la utopía y estoy muy emocionado”, dijo en su cuenta de Instagram.

Tan solo en su última actuación decidió agradecer a su público y a la sobriedad que lleva desde hace 34 años, mencionando que nunca se había sentido tan bien, pero tenía que dejar los escenarios para poder disfrutar todo lo que ha ganado en más de 50 años de carrera musical.

“Cincuenta años de puro placer tocando música… ¡Qué suerte tengo! No estaría sentado aquí… si no fuera por ustedes. Ustedes han comprado los singles, los CD, los álbumes, los casetes… lo más importante, han comprado las entradas para los conciertos. Saben lo mucho que me encanta tocar en directo. Ha sido mi alma tocar para ustedes. Han estado absolutamente magníficos”, mencionó Elton John.

