"Es muy milagroso": el hechizo de Karime Pindter para encontrar objetos perdidos

Karime Pindter fue una de las participantes más populares en La Casa de los Famosos razón que la llevo a ganar el segundo lugar del aclamado reality show, el tercer lugar lo obtuvo Gala Montes y el ganador indiscutible del primer lugar fue Mario Bezares, debido a que se ganó el corazón del público.

El paso de Karime Pindter por el reality show estuvo plagado de buen humor, aventuras y hasta compartió algunos rituales como el de "San Cucufato" para encontrar los accesorios perdidos, dijo que es muy efectivo y siempre le ha funcionado, detalló que además es muy fácil de hacer.

Solo necesitas un listón rojo Foto: Punto y Cruz

Todo comenzó porque Mario Bezares le platicó que su mamá les decía espíritus chocarreros a aquellos espíritus que molestaban y se divertían e incluso escondían cosas por lo que la exintegrante de Acapulco Shore relató que ella conocía un ritual para encontrar las cosas perdidas.

"Yo me sé un hechizo para cuando se te pierde algo", dijo Karime Pindter.

¿Cómo hacer el ritual de Karime Pindter para que aparezcan objetos perdidos?

Karime Pindter explicó que lo único que necesitas es un objeto rojo que puedas amarrar como un listón y se le hace un nudo o varios y después repites “Don Cucufato, Dan Cucufato si no lo apareces no te desbarato”, precisó que después de decir dicha frase se avienta el objeto y no se recoge hasta que aparezca el objeto deseado, una vez que lo encuentras debes cumplir tu promesa de desamarrar el listón.

"Es muy milagroso", asegura Karime Pindter.

El video fue compartido por la cuenta de TikTok pafatifi4.

