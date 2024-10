Eduardo Antonio revela que se operó los ojos para cambiarlos de color y cuenta si fue doloroso el proceso

Recientemente el famoso cantante y compositor cubano Eduardo Antonio fue invitado al programa de farándula "La Mesa Caliente", en donde además de hablar sobre su última canción, reveló que se sometió a una cirugía estética para cambiar el color de sus ojos, dando todos los detalles acerca del procedimiento.

Comentó que fue un sueño que siempre quiso realizar, resaltando que fue el primer artista de Cuba en comenzar a utilizar lentes de contacto, los cuales ha usado por mucho tiempo, razón por la cual muchas personas no se han dado cuenta de su operación, misma que compartió, también se hizo su esposo.

Sobre cómo se sintió con el proceso quirúrgico, el "Divo de Placetas" confesó que no le dolió para nada ni a él ni a su pareja, además de que no tuvieron consecuencia alguna en su visión, dejando en claro que se siente muy bien.

"Ya me operé y operé a mi esposo también. No duele nada. Me siento muy bien. Es un sueño que yo quería cumplir en la vida", declaró Eduardo Antonio.