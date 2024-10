Poncho De Nigris hace el ridículo, le prohíbe a su hija ir a su graduación de secundaria pero se entera que ya va en preparatoria: VIDEO

Poncho De Nigris se volvió viral en redes sociales luego de que realizara una transmisión en vivo con su hija Ivanna De Nigris debido a que no suele grabar contenido muy seguido con ella aunque la química entre ambos es excepcional y sus seguidores disfrutan de sus grabaciones.

Incluso los seguidores del exintegrante de La Casa de los Famosos afirman que en personalidad la joven de 14 años es muy parecida a su famoso padre, ya que tiene su carisma y es muy sencilla. Pero lo que sorprendió a los internautas es durante su platica el también conductor le prohibió a su hija ir a su graduación de secundaria argumentando que ella mismo le había platicado cosas de esa fiesta que a él no le parecían.

Ivanna De Nigris se parece mucho a Poncho De Nigris Foto: Instagram lucygza

Poncho De Nigris le prohíbe a su hija ir a su graduación de secundaria pero se entera que ya en prepa

La adolescente se muestra confundida por lo expresado por su padre y lo cuestiona y él le dice que ya lo habían platicado y que incluso ella le contó lo que ocurría en esas fiestas, refiriéndose posiblemente a que muchos jóvenes tenían su primera relación sexual.

Las palabras de Poncho De Nigris sorprenden a su hija quien le dice que ella ya va en preparatoria lo que deja confundido al cantante y después ambos ríen mientras él le dice que no sabe nada ni en que año van sus otros hijos que tuvo con Marcela Mistral.

Poncho De Nigris recientemente se fue de vacaciones con su familia a excepción de Ivanna De Nigris Foto: Instagram ponchodenigris

Aunque la relación entre Ivanna De Nigris y Poncho De Nigris es muy buena han estado en medio de la opinión publica debido a que algunos señalan que el exintegrante del Team Infierno hace diferencias entre sus hijos con Marcela Mistral e Ivanna, empezando porque la joven que vive con su mamá en Estado Unidos no tiene una habitación para ella sola en la enorme casa del artista y los seguidores no entienden cómo es posible que si es tan grande su hogar ella no puede tener su propio espacio y comparte su habitación con su hermana Isabella.

Recientemente también la familia decidió irse de vacaciones y tampoco se le vio a Ivanna con ellos lo que causa curiosidad entre los seguidores del artista debido a que señalan que deberían ser más cálidos con la adolescente que cumplirá 15 años el próximo año. El video fue compartido por la cuenta de Facebook Carmen Gutierrez.

