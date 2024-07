Tunden en redes a Poncho De Nigris por darle este espacio para dormir a su hija Ivanna: VIDEO

Poncho De Nigris recibió criticas por parte de algunos usuarios de redes sociales por el espacio en el que decidió que durmiera su hija Ivanna, luego de que diera a conocer que cuando estuviera de visita en Nuevo León se quedaría en la recámara de su hermana Isabella.

El mismo exintegrante del Team Infierno compartió un video donde dice “ya viene Ivanna a la casa, ¿dónde se va a acostar?” le pregunta su pequeña hija quien señala una esquina del cuarto pero jamás muestra la cama de Ivanna, y él también conductor refuta “para que no este ch”#$ la gente ese es el cuarto de Isabella” y señala una casita que decora la habitación y señala que toda la habitación es de Ivanna pero no recibe la respuesta afirmativa de su hija. El video fue compartido por la cuenta de TikTok ponchodenigris, del artista.

Poncho De Nigris y Marcela Mistral tienen 3 hijos Foto: Instagram ponchodenigris

Sigue leyendo:

Hospitalizan al hijo de Poncho de Nigris tras sufrir un aparatoso accidente, ¿cuál es su estado de salud?

"Ya te cambiaste todo": Poncho De Nigris le recuerda sus operaciones a su esposa Marcela Mistral

Critican a Poncho De Nigris por no darle una habitación a su hija Ivanna

Lo que llamó más la atención de los usuarios de redes sociales es que la casa es bastante grande y que cada integrante de la familia tiene su propia recámara, Poncho De Nigris y su esposa así como los tres hijos que tuvo con la conductora: Ponchito, Isabella y Antonio.

Por lo que los cibernautas manifestaron que aunque Ivanna no viva con ellos, ya que vive con su mamá en Estados Unidos, sería importante que tuviera su propio espacio porque podría sentir que la recámara es más de Isabella que de ella: "Poncho y ¿por qué Ivana no tiene su propio cuarto, tan bonito como el de la peque", "si sería importante que Ivana también tuviera su espacio, psicológicamente para integrarla a la familia, no es en mal plan", "¿y por qué no le construyeron cuarto a su hija Ivanna".

Los cibernautas criticaron que en el cumpleaños de Toñito no le dieran playera a Ivanna Foto: Instagram ponchodenigris

La relación del influencer con su hija Ivanna siempre ha sido mediática debido a que es hija de una anterior relación del exintegrante de La Casa de los Famosos y algunos cibernautas aseguran que no recibe el mismo trato que sus otros hijos, incluso en marzo pasado festejaron el cumpleaños de Antonio, el hijo menor del matrimonio y todos traían playera de Hércules menos Ivanna por lo que también criticaron a Marcela Mistral por no integrarla a la familia. Y aunque algunos dijeron que fue Ivanna quien no quiso ponerse la playera, en una live con su abuelita Leticia confesó que a ella no le dieron playera.

A pesar de los comentarios de los usuarios de redes sociales, Poncho De Nigris siempre ha manifestado que adora a su hija y ella también ha declarado lo mucho que quiere a su padre.