Poncho de Nigris llama "alcohólica" a Marcela Mistral y en redes responden: "solo así te aguanta" | VIDEO

¡Una nueva polémica para Poncho de Nigris! El nombre del influencer no deja de ser tendencia en redes sociales, donde acumula millones de seguidores, especialmente después del éxito con el "Team Infierno" en "La Casa de los Famosos México". Pero no todo es de forma positiva, sino que también se ha llevado duras críticas por usuarios de redes sociales, quienes lo acusan de no querer a su hija mayor, Ivanna, así como de "caerle mal" hasta a su propia esposa, Marcela Mistral.

En su más reciente controversia llamó la atención una declaración con la que se lanzó contra su esposa y madre de sus hijos, quien sostenía una botella de vino y se alejaba del también cantante para disfrutar un momento a solas. Fue aquí cuando la insistencia de Poncho de Nigris dividió opiniones en redes sociales y luego de llamarla "alcohólica", sus fans le dijeron que sólo de esta manera ella podría convivir con él.

Así exhibió a Marcela Mistral. (Foto: Captura de pantalla)

Poncho de Nigris persigue a Marcela Mistral y la llama "alcohólica"; las redes estallan

Hace a penas unas horas el regiomontano que incursionó en los negocios con una pastelería publicó un video en TikTok que dividió opiniones entre sus fans, ya que mientras algunos aseguran que él y su esposa están bromeando, otros afirman que Marcela Mistral está cansada de la situación.

En la grabación, Poncho de Nigris graba y sigue a Marcela Mistral por algunos pasillos hasta que ella finalmente se encierra en una recámara tras escuchar los comentarios del influiencer, quien insistentemente daba a entender que la madre de sus hijos tendría problemas con el alcohol.

Al final ella huyó. (Foto: Captura de pantalla)

"Como vemos ya está tomando, yo no estaba enterado. A lo mejor es alcohólica, no lo sabemos y está tomando todo el tiempo. Yo no me doy cuenta y de repente como las señoras de San Pedro que siempre se están mam*ndo, estar en su casa y el marido no se da cuenta y traen un vasito y crees que es agua, y no. No señores, es alcohol, están tomando alcohol en piñatas. ¿Para qué?, para relajarse y que todo salga bien. Como quiera sale bien, hombre", se escucha decir al influencer.

Lo que llamó la atención de los usuarios de TikTok es que en todo el video Marcela Mistral no dijo ni una sola palabra, además que su semblante serio hizo que muchos continuaran con las especulaciones de ruptura. Cabe recordar que desde hace ya meses los internautas aseguran que ella y Poncho de Nigris se habrían separado, algo que la pareja ha desmentido en más de una ocasión.

Algunos de los comentarios. (Foto: Captura de pantalla)

En esta nueva oportunidad, la pareja volvió a callar bocas al demostrar que el video viral sólo es una broma, pues Marcela Mistral escribió en la sección de comentarios: "también lo pongo en mi shot matutino jaja". Aunque lo anterior no suavizó los ánimos, ya que también se leen opiniones divididas como: