Karime Pindter habla de su adicción a comerse las paredes de su casa: “Me gustaba el olor”

Karime Pindter se ganó el corazón del público en “La Casa de los Famosos México” con su simpatía y autenticidad, pero siguen surgiendo detalles sobre ella que pocos sabían y que no dejan de sorprender a sus seguidores. Como su reciente confesión, pues aseguró haber tenido una fuerte adicción a comerse las paredes de su casa y que, incluso, llegó a usar un desarmador para poder la mayor cantidad de material en medio de su desesperación.

La popularidad de la influencer se vio impulsada por su participación en el reality show, por lo que fanáticos siguen de cerca cada uno de sus pasos y declaraciones con las que no deja de sorprender. Entre éstas la que hizo en su reciente entrevista con Yordi Rosado, pues señaló que nunca tuvo una adicción a las drogas como se habían señalado algunos rumores, aunque sí a comerse las paredes de su casa que era resultado de un problema de salud que descubrió después.

“Nunca he sido adicta a nada, o sea, ni a los tatuajes, ni a las cirugías, ni al pedo (…) ¿Sabes qué? A la pared, tuve una adicción a la pared, comía pared. No sé por qué, pero se me antojaba muchísimo y tenía un desarmador y me tragaba la pared de mi casa. El olor a tierra mojada y a ladrillo. Resulta que me faltaba hierro y me mandaban magnesio, pero es muy común que a la gente se le antoje la pared”, dijo la también modelo.