Natalia Téllez recibe críticas por tener a Ricardo Peralta como invitado en “Netas Divinas”

Como sucede cada semana, en el programa televisivo “Netas Divinas” hay invitados que se suman a las pláticas que lideran las presentadoras Natalia Téllez, Daniela Magún, Galilea Montijo y Consuelo Duval. Esta semana estuvo presente el generador de contenido Ricardo Peralta, quien se presenta como “Torpecillo”, lo que provocó que surjan críticas en redes sociales.

Estos comentarios negativos se dieron en las cuentas de Instagram del programa de Unicable y Natalia Téllez. En el caso de la actriz y presentadora de televisión, la crítica se dio porque publicó una galería de fotos en las que aparece el exparticipante del reality show “La Casa de los Famosos México” (LCDLF) en el que causó polémica por sus comentarios.

De hecho, los fans de Natalia Téllez, de 38 años de edad, recordaron que ella dice ser feminista, pero accedió a trabajar en “Netas Divinas” junto a Ricardo Peralta, quien en el reality show expresó “no existe el feminismo”. Este fue uno de sus comentarios más controversiales, al grado de que desató enojó en redes sociales y numerosas mujeres, incluyendo famosas, se fueron en su contra.

“Ojalá le hayas dado una pequeña platica acerca del feminismo al colgado”, expuso una fan de Natalia Téllez al opinar de la participación de Ricardo Peralta en “Netas Divinas”.

“¡Ay, no! Qué hace Ricardo (Peralta) ahí”, “ay, Ricardo, esa cara ya chole” y “qué bonitas todas, menos el invitado”, se lee entre los comentarios que recibió la titular del programa. Además, otras personas expresaron “nunca me imaginé de ti (Natalia Téllez) aceptar trabajar este tipo de gente” y “que bueno que son feministas y tienen de invitado al ‘no existe el feminismo’”.

¿Natalia Téllez confrontó a Ricardo Peralta en “Netas Divinas”?

El generador de contenido, de 34 años, acudió a “Netas Divinas” para compartir su experiencia en “La Casa de los Famosos México” y la actriz de “Quiero tu vida” le pidió que explicara cómo fue su antes y después del reality show, ya que el invitado dijo que incluso dijo que “hubo un Ricardo antes, durante y después”.

“El anterior (Ricardo) creía ‘si me pasa esta situación, yo sé qué voy a hacer’ o ‘yo haría esto’, pero de pronto no haces nada. Y en eso, en medio, está ‘La Casa de los Famosos México’ (...)”, expuso Ricardo Peralta. “Estando ahí adentro, sentí que no hice nada y luego me enteré del d3smadr3 que hice, el horror, y dije ‘discúlpenme, voy a aprender’. Cuando entré, esto se apagó; desde la primera semana, era un sentir que no sabía quién era. Ya después en terapia me dijeron ‘entraste a un estado de depresión’”.

“Dijo que ‘no existe el feminismo’ y Natalia lo dejó ir vivo”, expuso una persona.

Además de esto, el generador de contenido admitió que se arrepiente de no actuar cuando sus compañeros hicieron comentarios en contra de las mujeres, tema que Natalia Téllez suele defender; sin embargo, durante la charla con el exparticipante no dio su punto de vista, de modo que desató comentarios en el canal de YouTube de Unicable. “Dijo que ‘no existe el feminismo’ y Natalia lo dejó ir vivo”, “qué asco que quieran limpiar la imagen de este tipejo” y “con el mayor de los respetos, pero Ricardo jugó horrendo. La casa sacó su peor versión. No olvidamos. Decepcionó muy cañón”.

