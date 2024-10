Karime rompe el silencio sobre sus sentimientos por Gala Montes, ¿se acabó Garime?: "hay química de amistad"

Mientras los participantes de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México se encontraban aislados, en las redes sociales comenzó a hacerse tendencia un shippeo entre Gala Montes y Karime Pindter que los fans bautizaron como Garime, y tras terminar el exitoso reality show, en la primera gala que se enfrentaron los finalistas ya fuera de la sala de la popular casa, las involucradas confesaron que entre ellas estaba pasando algo más que una amistad, situación que emocionó a los fans, especialmente cuando revelaron que de por medio incluso hubo un anillo de promesa.

Son muchos los aspectos que se han analizado sobre este romance y amistad, pues cada vez las apariciones juntas son más comunes y los regalos también como es el caso de un enorme ramo de rosas rojas que Karime le entregó a Gala este fin de semana como felicitación por haber cantado con Paty Cantú en el Auditorio Nacional. Ahora, en una entrevista con Yordi Rosado, la Matrioshka rompió el silencio sobre sus sentimientos por su compañera de Mar y según contó, entre ellas existe una fuerte química; sin embargo, ésta no es sexual, sino sólo de amistad.

Las declaraciones de la influencer se hicieron virales en redes sociales, ya que es uno de los temas más comentados del momento, aunque en todo momento dejó en claro que prefiere mantener la amistad con la actriz que arruinarlo con algo más. Por otro lado, explicó que a lo largo de los más de 70 días dentro de La Casa de los Famosos México ni ella ni su compañera se dieron cuenta de la fuerte conexión que tenían, pero al salir notaron que el público creó un shippeo entre ellas.

"En el programa nunca nos dimos cuenta ella y yo de nada. Amiguísimas, adoradísimas, química sí hay química, pero no así de 'no manches, me muero por ti mamacita, ahorita que salgamos todo'. No, no, no. O sea, amistad padre, llevarnos bien, sí agarrarnos de la mano y te quiero mucho y química de admiración y de te quiero, sí estás guapísima, pero no de 'te voy a rellenar el bache con cemento'", dijo la famosa.

¿Qué pasó entre Karime y Gala Montes?

Gracias a que las dos estuvieron en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, Gala Montes y Karime comenzaron a tener algo más que una amistad e incluso revelaron la misma noche en que Mario Bezares que convirtió en el gran ganador que ellas se entregaron un anillo de promesa. Después las apariciones públicas y regalos entre ellas comenzaron a hacerse más y más comunes, aunque en una entrevista con Yordi Rosado, la Matrioshka dio a conocer que aunque tienen química, ésta va más relacionada a la admiración que a lo sexual o amoroso.

De acuerdo con lo que la influencer contó, durante su estancia dentro de la casa más famosa de México, ninguna de las dos se dio cuenta de lo que pasaba entre ellas hasta que salieron. "Salimos y que el Garime, pero nunca sentimos eso", declaró no sin antes recordar que a lo largo de las semana llegaron a besarse por retos que hicieron con los televidentes, quienes impulsaron este shippeo.

"Sí hay atracción, sí hay admiración, sí hay cariño, pero es algo que nunca me había pasado. O sea, como que hay una amistad primero que nada, pero sí hay como una atracción. No sé cómo decirte; o sea, la adoro", destacó al agregar que están dejando que fluyan las cosas.

Así han presumido su amistad en redes sociales. (Foto: IG @norris.pindter y @galamontes)

Pindter explicó que tras salir de La Casa de los Famosos México se ven muy frecuente, "casi diario", pero que hasta el momento no ha pasado nada entre ellas; sin embargo, también aclaró que la primera noche tras salir del reality se quedaron juntas por su "apego ansioso". Allí explicó que no estuvieron solas, sino que "secuestraron" a la asistente de Mario Bezares para que las pusiera al día de todo lo que pasó en su aislamiento y que al día siguiente llegaron todas "lampareadas" a grabar en el programa Hoy.

Finalmente, resaltó que entre ellas existe una gran diferencia de edad y que Karime no quiere perder la amistad que tiene con Montes. "Me da miedo perder la amistad, que ahora sí que es mi colagenote; yo le llevo casi... tiene 24, no sé hacer cuentas, pero le llevo un ching*", concluyó.

