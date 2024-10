La importante razón por la que Karime no defendió a Gala Montes de Adrián Marcelo

Karime Pinter no se ha guardado nada sobre su participación en La Casa de los Famosos México, la influencer ha contado poco a poco cómo fue esta experiencia para ella pero también ha hablado de las polémicas que se vivieron dentro del reality. Esta vez estuvo como invitada en el programa de Yordi Rosado, donde reveló el verdadero motivo por el que no defendió a Gala Montes cuando la atacó verbalmente Adrián Marcelo.

Sin duda alguna, el paso de Karime Pinter por La Casa de los Famosos México marcó un antes y después en su carrera, pues fue una de las más queridas de todo el programa, su estrategia de juego, carisma y forma de llevarse con sus compañeros fue lo que hizo que se ganara el cariño del público. Después de varias exitosas temporadas en el programa Acapulco Shore, con este reality vino a confirmar su apodo como "La reina de los realities".

La "Matryoshka" como también la conoce su fandom confesó que nunca se imaginó lo popular que estaba siendo ella y su team, incluso reveló que por un momento pensó que era el mueble de la casa, pero cuando salió se dio cuenta que su equipo era uno de los más queridos, pero ella se había ganado un lugar especial dentro de las participantes favoritas para ganar.

La popularidad de Karime Pindter se evidenció cuando ganó el segundo lugar en la casa, después de unas votaciones super reñidas entre ella y Mario Bezares, finalmente ella no ganó el realiy pero su fama aumentó considerablemente, por lo que ahora tiene su propio show de comedia y adelantó que vienen muchos proyectos más.

| Foto: Youtube El 5

¿Por qué Karime no defendió a Gala Montes de Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos México?

Durante el programa con Yordi, Karime dio detalles de aquel momento cuando todos los integrantes de la casa comenzaron a enfrentarse, pero especialmente mencionó lo que ocurrió con Adrián Marcelo y Gala Montes y por qué no la defendió. De acuerdo con la creadora de contenido no se metió en su pelea simplemente porque no supo cómo, pero la apoyó emocionalmente.

"Salí asustadísima. Siempre he sido mala para el pleito, para encarar, para decir las cosas y son cosas que estoy trabajando, pero el día del colchón nos funaron y nos enterraron, le dijeron cosas muy fuertes a Gala. Yo traté de convivir con él pero me di cuenta que trae una mentalidad muy fuerte que yo no comparto. Una cosa es decir que no limpias, pero ya meterte con la salud mental", aclaró.

Karime feliz de que Mario Bezares ganara La Casa de los Famosos México

Durante la entrevista también contó que estuvo tan feliz de que ganara Mario Bezares como si hubiera ganado ella. Karime expresó que no podía creer que ambos llegaran a la final tomados de la mano, sin embargo, reveló que su "tío" apodo que le puso a Mayito le contó toda su vida desde que nació hasta la actualidad, por lo que le tomó un cariño muy grande.

La influencer dejó claro que no se puso triste de que quedara en segundo lugar porque también le han llegado muchas ofertas de trabajo y se siente orgullosa de que Bezares se coronara como el gran ganador de la segunda temporada de La Casa de los famosos México. Mientras que sobres sus compañeros reveló que es muy profundo el amor que le tiene al team mar y cree que serán una familia para siempre.

Seguir leyendo:

Karime rompe el silencio sobre sus sentimientos por Gala Montes, ¿se acabó Garime?: "hay química de amistad"

Tras concierto con Paty Cantú, Gala Montes le propone matrimonio a Karime Pindter y ella reacciona en Instagram