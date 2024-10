Natanael Cano, Charli XCX y The Marías: AXE ceremonia revela su cartel para 2025, ¿quién vendrá?

¡Por fin! El festival de música AXE Ceremonia acaba de revelar su cartel para el 2025 y la emoción ya inundó a muchos, pues el talento que llegará al territorio azteca está protagonizado por mexicanos como Natanael Cano, pero también de otros internacionales de los que aquí te contamos. Pues nombres como el de Tyler, The Creator, Charli XXCX y Massive Attack son sólo algunos de los que encabezarán la edición del próximo año.

En su anuncio, el AXE Ceremonia también adelantó que la preventa para Citibanamex se realizará el 22 de octubre a partir de las 14:00 horas; mientras que el evento se realizará en el Parque Bicentenario los días 5 y 6 de abril. Pero aquí te dejamos todos los detalles para que no te pierdas de uno de los festivales más esperados del año, ¿están tus artistas favoritos? Descúbrelo aquí.

Este lunes compartieron un reel en Instagram presumiendo el Parque Bicentenario con un efecto en domino hasta que finalmente la última pieza muestra el cartel completo para la edición de 2025 y en la que The Marías también formará parte del evento. La reacción de los fans no se ha hecho esperar, pues la revelación no decepcionó.

¿Quién vendrá al AXE Ceremonia 2025?

En el cartel que se reveló para la próxima edición del AXE Ceremonia se dio a conocer que los artistas principales para el 2025 son Tyler, The Creator, Natanael Cano, Charli XCX, Massive Attack, Parcels, Tomorrow X Togerher, Gasaffelstein y FKA Twigs; sin embargo, no son los únicos que forman parte del cartel. Aquí te dejamos la lista completa.

A. G. Cook

Barry Can't Swim

Brutalismus 3000

Hanumankind

Lil Yachty

The Marías

Meme del Real

Nathy Peluso

NSQK+Richir Hawtin dex efx xox

Aron

Artemas

Ca7riel & Paco Amoroso

The Dare

Fcukers

DJ Gigola

Horsegiirl

Juan Cirerol

Kelly Lee Owens

Legallyrxx

Magdalena Bay

Ralphie Choo

Simpson Ahuevo

Yeto

Agustifortnite2008&Stiffy

Bobby Beethoven

Day2k

Derretida

Foreplay

Hetera Friné

Iza TKM

José Eduardo Barajas

Luis Almaguer

Magnolia Coronado

Nash

Orly Anan

PabloPablo

Pepz Romero

Piolinda Marcela

Telescreens

Valgur

¿Está tu favorito? (Foto: IG @axeceremonia)

¿Cuándo es la preventa del AXE Ceremonia?

De acuerdo con los detalles que se revelaron este viernes la preventa para el evento se realizará este miércoles 23 de octubre a partir de las 14:00 horas, mientras que el evento se realizará el 5 y 6 de abril de 2025 en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México.

Sigue leyendo:

Chayanne, el papá de todos, anuncia conciertos en México: fechas, ciudades y precios de los boletos

¿Peleados? Christopher Uckermann revela con quién mantiene contacto de RBD