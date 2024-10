Chayanne, el papá de todos, anuncia conciertos en México: fechas, ciudades y precios de los boletos

Chayanne estará de vuelta en México con una gira por diferentes estados de la República Mexicana. El cantante de 'Torero' confirmó su visita después de un tiempo sin dar conciertos en suelo azteca. Ahora, se prepara para tener una larga gira por todo el territorio nacional. Te dejamos las fechas, ciudades y los precios de los boletos para ver al 'Papá de todo México'.

El nacido en Puerto Rico confirmó que pisará México de la mano de su Tour '¿Bailamos...? Los concierto están programados para que se realicen en el 2025, por lo que todavía queda esperar a que se revelen algunos detalles sobre las fechas y otros puntos que se deberán de definir en las próximas semanas. Se tiene que recordar que el intérprete de 'Tiempo de vals' tiene fechas confirmadas por Estados Unidos en lo que resta del 2024.

¿Cuáles son las Ciudades que visitará Chayanne en su gira por México en el 2025?

El 'Papá de todo México' está listo para llenar los distintos escenarios donde se presente en el 2025 en el suelo azteca. Ahora, previo a comenzar con los preparativos para los regalos de Navidad, el cantante puertorriqueño confirmó las ciudades en las que se presentará a lo largo de la República Mexicana. El anuncio fue a través de la cuenta de Instagram de OCESA, los encargados de organizar todos los eventos donde se presentará el cantante.

Chayanne estará en México en el 2025 (IG: chayanne)

Cancún

Ciudad de México

Guadalajara

Hermosillo

La Paz

León

Mérida

Mexicali

Morelia

Puebla

Querétaro

San Luis Potosí

Tijuana

Veracruz

Villahermosa

Chayanne estará en México

¿Cuándo serán los conciertos de Chayanne en México?

Hasta el momento sólo se sabe que el puertorriqueño visitará el territorio mexicano en el 2025, pero no se han confirmado las fechas en las que se presentará en las 15 ciudades que confirmaron la mañana de este 21 de octubre. Por ahora queda esperar a que pasen las semanas y se puedan revelar más detalles de los días en los que estará en las diferentes fechas confirmadas en México.

Otro detalle que se debe tener en cuenta es que el 'Papá de todo México' ya tiene confirmadas algunas fechas específicas por Centro América en el 2025. El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica son algunos de los putos que visitará de la zona centro del continente americano. Estos conciertos están programados para disfrutarse entre el 20 de marzo y el 5 de abril.

¿Cuánto costarán los boletos para los conciertos de Chayanne en México?

El 'Papá de México' todavía no revela todos los detalles de sus conciertos en México, por lo que todavía se tiene qué esperar para que sus fans puedan agendar la fecha en sus respectivos calendarios. Al no tener confirmada la fecha y el lugar dónde se presentará, todavía no se tienen los precios de los boletos para los diferentes conciertos en suelo azteca.

Chayanne se presentará en 15 ciudades de México (IG: chayanne)

Sigue leyendo:

Premios Billboard: ¿Quiénes son los nominados?, conoce la lista completa de este 2024

Chayanne vuelve a los escenarios y visitará México, ¿cuándo será su gira "Bailemos Otra vez"?