¿Peleados? Christopher Uckermann revela con quién mantiene contacto de RBD

El exitoso reencuentro de RBD también trajo consigo una serie de polémicas de las que la agrupación no ha podido salir. Estos problemas generaron un distanciamiento entre los integrantes que no ha podido ser solucionado y a unas semanas de que se diera a conocer la resolución sobre el desvío de recursos y fraude todo parece indicar que el caso legal llegó a su fin pero no las diferencias entre ellos, al menos así lo dejó entre ver Christopher Uckermann.

La separación de RBD se debió a una combinación de factores personales y profesionales y algunos de sus integrantes no lo han ocultado, especialmente Christopher Ukermann, Dulce María y Christian Chávez, quienes mostraron su enojo hacia Anahí después de felicitar públicamente a su exmanager Guillermo Rosas, quien fue acusado orquestar un desfalco económico durante su gira.

La acción de la actriz generó que algunos de sus compañeros se molestaran, pues tacharon la acción de Anahí como falta de apoyo. Por su parte, la también cantante argumentó que su línea laboral está muy marcada entre ella y el manager, por lo que el mensaje de felicitaciones no significaba que no apoyara a sus compañeros.

Tras lo ocurrido, se evidencio un claro distanciamiento entre ellos, algo que nunca antes había pasado aunque de estuvieron separados por mucho tiempo tras finalizar las grabaciones de la telenovela, es decir hace más de 15 años. Tras el fin de la más reciente gira, se habló de un posible segundo tour pero esto cada vez es más lejano.

Christopher Uckermann revela que solo se frecuenta con dos de sus compañeros de RBD

Esta vez fue Christopher Uckermann quien reveló que ya solo mantiene contacto frecuente con dos de los integrantes de la agrupación; Maite Perroni y Christian Chavez, mientras que de Dulce María y Anahí no mencionó nada. Lo que deja como evidencia que las diferencias entre ellos todavía no se solucionan.

“No es lo mismo bajarte de un engranaje así de grande como lo fue RBD y no quiere decir que necesariamente todo ese público te siga (…) a Mai sí y a Christian son los que he visto”, dijo sobre su cercanía con sus excompañeros.

Anahí dejó claro que su amistad con RBD está fracturada

Durante una entrevista en el programa “Meschwitz”, Anahí aseguró que la relación con sus ex compañeros de grupo está “fracturada” y que ya no tiene relación con ninguno de ellos. La cantante mencionó que después de la gira "Soy Rebelde Tour", intentó reunirse con ellos en varias ocasiones pero no fue posible.

“Después de la gira intenté reunirme con ellos, pero no fue posible. No tengo contacto con ninguno de ellos, es una relación fracturada (...) ya no tenemos contacto, no hay ningún problema, no hay ningún conflicto, simplemente no estamos en contacto”, mencionó Anahí.

