Christopher Uckermann hace fuerte confesión sobre la ausencia de Poncho Herrera en la gira de RBD

"Rebelde" fue una telenovela que marcó a toda una generación a principio de los años 2000, así como un grupo musical que hacía que los jóvenes de aquella época disfrutaran de otra manera una de las producciones más importantes de la televisora de San Ángel.

Fue tan grande que en 2023 se volvieron a reunir para dar una serie de conciertos por México y muchos países más; sin embargo, una de las grandes polémicas del encuentro fue que uno Alfonso Herrera no se unió a la gira, pues optó por no participar en este evento porque decidió concentrarse en su carrera de actor.

Algo que fue muy criticado, pues, había gente en redes sociales que afirmaba que el actor estaba menospreciando a sus compañeros, así como sus inicios como actor, pues su participación en Rebelde fue lo que catapultó su carrera en el mundo del espectáculo en México.

Fue en una entrevista con Yordi Rosado, que el actor y cantante Christopher Uckermann habló sobre lo que sucedió con Alfonso Herrara y su dura ausencia en la gira del reencuentro de RBD, que rompió récord alrededor de 2023, pues, fue una de las más solicitadas del año.

“Sí, lo extrañé, yo creo que todos lo extrañamos, pero no podíamos forzarlo. Él es un gran actor y lo hizo muy bien en la música, pero su pasión es actoral, lo respetamos. Al final no puedes forzarlo, menos a Poncho, no puedes forzarlo a hacer nada”, dijo Uckermann a Yordi.