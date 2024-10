Christopher Uckermann en entrevista: su etapa como solista y su posible regreso a las telenovelas

Luego de la exitosa gira junto a RBD, Christopher Uckermann ha decidido retomar su carrera como solista con el lanzamiento del tema “Pase lo que pase”, canción que habla de las almas gemelas y que marca un momento muy importante para la vida del también actor, pues es su regreso a la música de manera formal.

En entrevista exclusiva con El Heraldo de México, Christopher Uckermann nos platicó de la importancia que tienen las almas gemelas en su vida, la numerología y recordó su actuación en telenovelas infantiles, además reveló si es que tiene planeado retomar su carrera como actor.

Fue 2023 el año en el que millones de fanáticos de la música de RBD disfrutó a los integrantes de este grupo musical de nuevo en el escenario, sin embargo, este 2024, Christopher Uckermann quiere seguir consintiendo a sus seguidores con más música, pero esta vez lo hace de manera individual con el tema “Pase lo que pase”.

De acuerdo con el mismo Uckermann en este tema con el que marca el inicio de su carrera como solista no solo tiene su voz, pues también participó en la grabación de la batería, bajos y en la guitarra. Además de lo musical, el tema aborda el concepto de las almas gemelas.

“Este concepto de almas gemelas me ha llamado mucho la atención desde hace mucho tiempo, yo estudio Kabbalah y ellos te hablan mucho sobre las almas gemelas y de cómo un hilo las une y a través de las vidas se vuelven a reencontrar…”, dijo.

Chris regresa a la música como solista.

Foto: Christopher Uckermann

En entrevista, Christopher nos reveló que afortunadamente él ya encontró no una, sino varias almas gemelas: “Sí, en mi vida han sido más de una (almas gemelas)”, y es que, de acuerdo con el cantante, para quienes creen en la reencarnación no importan cuántas vidas pasen, pero cuando están destinadas a estar juntas, las almas se encuentran.

Asimismo, el intérprete de “Pase lo que pase” desea que para el 2025 pueda hacer su primer tour como solista y así poder reunirse con el público que lo sigue desde que era un niño y a los que lo empiezan a conocer por medio de sus nuevas canciones.

Para el 2025 desea pisar los escenarios con su tour como solista.

Foto: Christopher Uckermann

En esta misma plática que tuvimos con el actor mexicano, recordamos su paso por las telenovelas infantiles, especialmente la que grabó en 2001 junto a Belinda. Nos referimos a “Aventuras en el tiempo”, en donde, a través de una máquina, los protagonistas podían ir y venir al pasado o al futuro.

Respecto a esto, cuestionamos a Uckermann si le gustaría viajar al pasado, a lo que el actor aseguró que le gustaría volver a vivir momentos increíbles a lado de sus amigos y vivir nuevamente cosas de su infancia: “Hay etapas de mi vida en las que no regresaría, las disfruté, pero híjole, tal vez, ciertos momentos en el pasado con mis amigos, yo siempre he sido mucho de tribu de amigos a esas etapas si regresaría, sobre todo en la infancia”.

Por otra parte, y ya entrados en las telenovelas, Uckermann confesó que no descarta la posibilidad de regresar a un set de grabación, sin embargo, por el momento está enfocado meramente en su carrera como solista, pero lo que sí le gustaría es ver a sus excompañeros de telenovelas infantiles.

“No creo sumarme con participaciones porque ando como loco con todo lo musical, pero si me gustaría verlos un día, me encantaría saludarlos porque forman parte de mi historia, los quiero mucho y los aprecio, me dio mucho gusto que se juntaran…”, contó Uckermann