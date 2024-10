Querida conductora de Venga La Alegría "sufre" bullying y la exponen en VIDEO

Durante la emisión de este domingo, los conductores de Venga La Alegría aprovecharon un error de una de las integrantes del elenco del fin de semana para hacerle "bullying". Dicho error fue llevado a las redes sociales donde las broma para la conductora siguió. Ferka fue la "víctima" de las bromas cuando se equivoco al explicar una de las dinámicas que debían realizar durante el programa.

La exconcursante de MasterChef México no pudo explicar de buena manera el juego y Jawy, Pedro y el resto de los integrantes del elenco de Venga La Alegría de fin de semana no dudaron en hacerle burla porque no pudo expresar de forma fluida y correcta las instrucciones que debían seguir para poder realizar la dinámica.

El error de Ferka por el que le hicieron "bullying"

A través de las redes sociales de Venga La Alegría se compartió el momento exacto en el que la exintagrante de La Casa de los Famosos México y otros reality show debía explicar una dinámica para ver si todos los conductores estaban abusados, pero a la hora de comenzar a explicar se trabó y no pudo decir "conductores". Esto fue lo que provocó las burlas de los integrantes de VLA en fin de semana.

"Okey familia. Esta es una dinámica para ver si están bien abusados los conduuuuctores..." dijo Ferka para ser interrumpida por los conductores.

Jawy fue el primero en comenzar con las bromas contra la ex MasterChef, ya que aseguró que ella no estaba abusada y por eso no había podido terminar de dar bien las instrucciones del juego. Posteriormente Pedro Prieto comenzó a hacer algunas caras para continuar con las burlas hacía Ferka. La conductora prefirió reírse ante la situación.

Ferka "sufrió bullying" en VLA (X: VengaLaAlegria)

Jawy explicó cuál era la dinámica que no pudo explicar Ferka

El ex Acapulco Shore terminó por explicar la dinámica donde se tenía que ver si los conductores estaban bien abusados. Ferka terminó de reírse y decidió continuar con las indicaciones para todos en casita pudieran jugar con ellos. La idea era adivinar cuántas moscas estaba matando.

"Pongan mucha atención. Quiero que adivinen cuántas moscas maté, ¿okey?", expresó Ferka para comenzar a aplaudir. Ninguno de los conductores entendió, por lo que la exintegrante de MasterChef tuvo que indicar que el juego tenía una truco y debían adivinar. Después de varios aplausos ninguno entendía la dinámica.

