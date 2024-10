William Valdés revela que recibió burlas y malos comentarios por parte de conductores de “Venga la Alegría”

El famoso y joven conductor de televisión y redes sociales William Valdés dejó a sus fanáticos anonadados al confesar algunos de los momentos incómodos que vivió durante su paso por el programa matutino “Venga la Alegría”, la razón fue por que no se calló el nombre de las personas que no lo trataron bien en el proyecto.

William Valdés estuvo como invitado especial en el podcast de Roberto Carlo en donde habló sin pelos en la lengua de su estadía en “Venga la alegría” incluso reveló las razones por las que no logró congeniar con las personas que asegura le hicieron bromas de mal gusto y no lo trataron bien en repetidas ocasiones.

Cabe señalar que William Valdés desde hace ya dos años no forma parte del programa de TV Azteca, por lo que no se limitó a expresar lo que de verdad pasaba en los foros de televisión en donde vivió buenos momentos, pero en donde también fu presa de malas actitudes por parte de la barra de estrellas con las que compartía en el trabajo.

El conductor William Valdés se caracteriza por ser muy franco con sus seguidores, por lo que esta vez fue de la misma forma y ante el asombro de su amigo Roberto Carlo habló de diversas situaciones que tuvo que enfrentar mientras estaba en “Venga la Alegría”, mismas que no dejaron un buen sabor de boca en el presentador cubano.

Chef Mariano fue uno de los participantes de “Venga la alegría” expuestos por William Valdés. Captura de pantalla IG/venga la alegría

¿Qué conductor trató mal a William Valdés en “Venga la Alegría”?

Según se aprecia de la voz de William Valdés, uno de los colaboradores de “Venga la Alegría” con quien tuvo una mala relación fue el Chef Mariano, eso debido a que nunca fue amable con él y asegura que recibió algunas bromas pesadas por parte del experto en la cocina

“Simplemente no me llevé con él. No me llevé con él nunca, somos de personalidades súper diferentes. Respeto su trabajo, creo que es muy bueno en lo que hace, es muy bueno en la cocina, pero simplemente no conecté con él y todo el tiempo era tirándome al aire”, dijo William Valdés del Chef Mariano.

William Valdés agregó que piensa que Mariano es el culpable de que él sea tachado de “berrinchudo”, además es quien se dedicó a decir que solo es alguien “bonito”, demeritando su trabajo y su poder en medios de comunicación, así como también la trayectoria que tiene.

¿Qué pasó entre Ricardo Casares y William Valdés?

Mientras que con Ricardo Casares también mencionó que es alguien con quien no logró conectar y reconoció que tuvo algunos roces, pero se limitó a no dar detalles de las razones de su enemistad, así mismo fue muy puntual en que no todos los integrantes de “Venga la Alegría” tienen la gran comunicación que se puede ver en pantalla durante la transmisión del matutino.

Ricardo Casares tampoco trató bien a William Valdés. Captura de pantalla IG/ricardocasares

