Karime habla sobre su relación con Potro en La Casa de los Famosos México: "me estaba funando"

Karime Pindter asistió como invitada al podcast "Hablemos de tal" de Un tal Fredo a dos semanas de haberse colocado en el segundo lugar en La Casa de los Famosos México y durante el episodio habló de todo lo que vivió durante su participación antes y durante el programa y sin duda alguna sorprendió al revelar su relación con más de dos de sus compañeros que al final la traicionaron.

Una de las primeras personas a las que se refirió la influencer fue a Luis "Potro" Caballero de quien no sabía que iba a entrar al programa cuando ella firmó su participación. Karime no se guardó nada y mencionó que al enterarse no tuvo la mejor reacción, pues no esperaba que resultara algo bueno y tal y como lo sospechaba así ocurrió.

Recordemos que Pindter y Potro sostuvieron un romance abierto durante su participación en el reality show Acapulco Shore pero nunca formalizaron su relación. Karime contó públicamente que se enamoró de él, mientras que Caballero no mencionaba nada al respecto. Cuando terminó su noviazgo ella lo tachó de patán, por lo que no quedaron en los mejores términos.

Precisamente por este motivo, Karime se sintió incómoda al enterarse que su expareja sería parte del programa al igual que ella, pero durante el reality tuvieron un encuentro de paz después de enfrentarse intensamente. Pero eso no limó del todo sus asperezas y la creadora de contenido contó por qué.

La influencer expresó su sorpresa al ver que Potro también estaría en el reality | Foto: YouTube Hablemos de Tal

Así reaccionó Karime cuando se enteró de que Potro también estaría en La Casa de los Famosos

La influencer confesó que al inicio estaba muy feliz de ser parte de la segunda temporada de La Casa de los Famosos pero cuando se enteró que Potro también estaría tuvo un sentimiento agridulce. A pesar de ello ingresó con la mejor actitud pero como lo esperaba, señaló que comenzó a hablar mal de ella.

"Estaba muy feliz y luego empecé a ver el elenco y me empezó a dar miedo por Potro y dije 'no chinguen', pero ni modo es show. Realmente nunca estuvimos peleados a muerte, nos llevábamos bien pero tres minutos después ya me estaba funando.

Pindter mencionó las veces que Potro "la hizo quedar mal" ante sus compañeros mencionando que tenía problemas con el alcohol, incluso. Recordó un momento cuando él le preguntó que como le hacía para estar tranquila sin tomar a lo que ella le respondió que no se la vivía tomando.

Karime decepcionada de Gomita y Ricardo Peralta: "pensé que éramos amigos"

La creadora de contenido habló sobre Araceli Ordaz "Gomita" y Ricardo Peralta, quienes antes de entrar consideraba sus amigos pero en la casa se dio cuenta que la estaban traicionando y entre ellos habían organizado una estrategia para eliminarla. Luego "Torpecillo" señaló que ella forzó a tener una amistad pero Karime respondió que él la trataba bien y creía que era su amiga.

Karime confesó que creía tener una amistad con Gomita y Ricardo hasta que se dio cuenta que no era así | Foto: YouTube La Casa de los Famosos México

Seguir leyendo:

Karime Pindter revela roces con Ricardo Peralta antes de "La Casa de los Famosos México"

Karime Pindter ya olvidó a Gala Montes y confiesa quien es su verdadero crush: VIDEO