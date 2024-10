Karime Pindter busca su lugar en “Netas Divinas” ¿Será la nueva conductora tras la salida de Paola Rojas?

Ahora que Karime Pindter salió de La Casa de los Famosos México y que se llevó el segundo lugar del famoso reality show, la celebridad ha manifestado que ha recibido algunos proyectos en los que le gustaría participar, pero sin duda dejó claro que ella está interesada en llegar hasta la fila de conductores que están dentro del programa de televisión Netas Divinas.

En una transmisión en vivo que llevó a cabo a través de sus redes sociales en donde dio a conocer algunos de los proyectos que le gustaría hacer, la influencer y comediante puntualizó en que sería un sueño para ella unirse a las conductoras que encabezan Netas Divinas.

Cabe señalar que la exparticipante de La Casa de los Famosos dio a conocer que ya ha sostenido algunas pláticas con productores de la televisora, por lo que le pidió ayuda a todos sus seguidores para que apoyaran su objetivo de integrarse como conductora de Netas Divinas y trabajar junto a Galilea Montijo, Natalia Téllez, Consuelo Duval y Daniela Magun.

Es importante destacar que el sueño de Karime Pindter no podría estar muy lejano, debido a que se sabe que hace algunos días Paola Rojas, quien formó parte de Netas Divinas por algunos años dejó su trabajo en el proyecto, por lo que su lugar estaría disponible.

Hasta el momento no se ha indicado a qué famosas consideraron para ocupar el lugar de Paola Rojas dentro del programa Netas Divinas, por lo que Karime Pindter hizo un llamado especial para que todos los que quisieran verla ahí la ayuden a formar parte del famoso programa de televisión o pidan que ella sea la que se integre.

“Que me ayuden a entrar a Netas Divinas, hoy estuve con los picudos de picudos porque ahí me los encontré (…) me dijeron que si hay posibilidades, pero me enseñaron unos nombres de jefas de jefas que quieren meter. Yo siento que también puedo, tengo iniciativa y hace falta una chava fresh”, es lo que describió Karime Pindter.