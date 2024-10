Karime Pindter revela roces con Ricardo Peralta antes de "La Casa de los Famosos México"

La polémica por “La Casa de los Famosos México” está lejos de terminar, pues las declaraciones de los participantes sigue dando de qué hablar y esta vez fue Karime Pindter quien explotó contra Ricardo Peralta y Gomita, a quienes consideraba amigos antes del reality show. La influencer se mostró decepcionada por lo que dijeron sobre ella, pues previo al programa habían acordado una alianza.

Ricardo Peralta y Gomita fueron dos de los participantes más odiados del reality show por su actitud contra sus compañeros, como Karime Pindter a quien “Torpecillo” culpó de hacer una campaña de desprestigio y para generar hate en su contra y que afectó de manera importante su popularidad afuera del programa, algo por lo que perdió cientos de seguidores en Instagram y su cuenta estuvo a punto de ser eliminada.

La actitud del youtuber también afectó su amistad con otros participantes, quienes le tenían aprecio por su experiencia juntos afuera. Entre ellos Karime Pindter, quien tras enterarse de todo lo que Peralta y Gomita dijeron sobre ella decidió no volver a tener contacto con ellos.

La exestrella de “Acapulco Shore” señaló que antes de participar juntos en el programa tuvo cercanía con Ricardo Peralta, incluso, coincidieron en reuniones de amigos, eventos y fiestas donde expresaron sentir cariño. Sin embargo, la actitud del influencer cambió con ella poco antes de entrar a “La Casa” para la que se habían jurado lealtad.

“Me puse triste porque Ricardo no es mi amigo de pique de ombligo, pero en todos los eventos ‘hola, cómo estás’ (…) Yo pensé que éramos amigos y como amiga normal, vamos a entrar un show, pues veámonos antes. Jamás le rogué, ni me arrastre, ni nada (…) Desayunamos, fue un desayuno muy raro, lo sentí muy raro… ¡mam**, a la ching****, mam**!”, recordó la modelo.

Karime Pindter también habló sobre Gomita, con quien también creía tener una gran amistad antes de "La Casa de los Famosos México" por las amistades que tenían en común y las veces que convivieron juntas. Sin embargo, eso cambió drásticamente y recordó que tanto su mamá como Jawy Méndez le advirtieron sobre ella, algo que decidió ignorar y formar alianzas.

“Yo pensé que era mi amiga (…) Yo creo que ellos hicieron sus planes antes o no sé porque me abrieron raro”, dijo Pindter al expresar la confianza que le tenía a Gomita antes de saber lo que decía sobre ella: “Yo pensé que estábamos haciendo equipo. Me jalaban… pues para qué me hablan, yo la forcé porque sí los quería y a Gomita sí la consideraba una amiga, y sí me dolió un ching* cuando me gritaron que ‘Gomita te odia’”.