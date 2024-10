Eric del Castillo habla por primera vez de la enfermedad que le está arrebatando la vista

Eric del Castillo dio una noticia que entristeció a la industria de la televisión, el primer actor reveló que padece una enfermedad que le está ocasionando la pérdida de la visión. A sus 90 años de edad se ha mantenido activo en su profesión, recientemente concluyó grabaciones de una telenovela, sin embargo, el padecimiento está limitando la posibilidad de continuar trabajando.

El actor indicó que en los últimos meses ha sufrido las consecuencias de padecer degeneración macular, por lo que su visión va en declive, algo que le ha afectado no solo en su vida profesional, también en su día a día debido a que depende de la ayuda de otras personas para que pueda realizar tus actividades.

Del Castillo se ha mantenido activo en la industria del cine y la televisión desde la década de los 60, a partir de ese momento no ha interrumpido su carrera actoral, a pesar de que ya no ve muy bien no ha pensado en el retiro, indicó que no puede hacerse "tarugo" y tiene que volverse más disciplinado.

A sus 90 años sigue activo en la televisión y todavía no ve el retiro a pesar de su salud | Foto: Instagram @tlnovelas_tv

A Eric del Castillo el duele depender de otras personas

En una reciente entrevista para el programa matutino Venga la Alegría, Eric del Castillo habló por primera vez de la terrible enfermedad que le está arrebatando la vista. La degeneración macular ha hecho que dependa de su esposa Kate y su hija Verónica para que le puedan ayudar a leer sus guiones, ver su celular y ayudarle a hacer sus actividades diarias, algo que lamenta mucho porque considera que es mucho trabajo pero quiere ser optimista a pesar de la situación.

“Hoy me duele mucho que le he cargado la chamba a mi esposa, porque vivo con ella, pero también a Verónica que vive aquí en México, ya que ella también nos ayuda muchísimo. Sobre todo a mi esposa Kate”, relató.

Eric del Castillo reconoció el gran trabajo que hacen con él su esposa y su hija Verónica | Foto: Facebook Venga la Alegría

Eric del Castillo habla sobre la muerte: "no le tengo miedo"

El actor de "El Ángel Exterminador" habló sobre la muerte y aclaró que no le tiene miedo y mucho menos es su enemiga, pues considera que ha sido una buena persona y no le ha hecho nada malo a nadie por lo que no teme que pueda ocurrir después de su deceso, por el contrario, enfrenta el tema con valor.

"No le tengo miedo, no he llevado una vida desordenada, no le hecho nada a nadie porque a veces a hacemos cosas sin darnos cuenta pero no, en vida estamos en paz", expresó.

¿Qué es la degeneración macular, enfermedad que padece Eric del Castillo?

La degeneración macular es una enfermedad ocular que afecta la mácula, la parte de la retina responsable de la visión central y detallada. La mácula es el área de la retina que permite ver objetos directamente frente a ti, y es esencial para tareas como leer, conducir y reconocer caras. La degeneración macular ocurre cuando el tejido de la mácula se deteriora con el tiempo, lo que puede provocar una pérdida gradual de la visión central.

