El día que Christina Aguilera se declaró fan de Lucero, así fue su sorpresivo encuentro

Lucero es una de las grandes artistas de México, posee una extensa trayectoria como actriz y cantante cuyo talento le abrió las puertas a importantes proyectos, como el que tuvo con Disney. Fue entonces que ocurrió un encuentro que recuerda con emoción, pues Christina Aguilera pidió conocerla y se declaró fanática de la cantante mexicana.

La llamada “Novia de América” ha recordado más de una vez su inesperado encuentro con Christina Aguilera, sin embargo, fue a través de la sección “Mucho que contar” de su canal de YouTube que mostró una fotografía como prueba de aquel día. La actriz relató que ambas participaron en la grabación del tema “Mi reflejo” para la cinta “Mulán”, aunque ella en español y la artista la versión en inglés.

Tras realizar la grabación del videoclip en Disneyland de Orlando, Florida, la producción le hizo saber que una persona deseaba conocerla y sólo momentos antes del encuentro le revelaron que se trataba de Christina Aguilera. La cantante le reveló que su abuelo era ecuatoriano y por eso toda su familia sabía sobre ella, motivo por el que había pedido conocerla.

“’Dije: ‘¿Cómo que Christina Aguilera me quiere conocer? Yo la quiero conocer a ella'. Yo había escuchado su versión en inglés tan espectacular y estaba fascinada, no era una artista tan popular como hoy que todos la ubicamos, y dije: ‘Qué emoción y qué lindo que ella quiera conocerme' (…) Llegó ella de lo más sencilla, delgadita, jovencita, con su pelo rubio, linda y ahí fue donde nos conocimos y vi finalmente su cara”, recordó Lucero.

Aunque no todos sus recuerdos del proyecto con Disney son positivos, pues Lucero también habló del sufrimiento que enfrentó al interpretar “Mi reflejo”. Recordó que pasaron aproximadamente ocho horas grabando y tuvo que hacer un gran esfuerzo ya que la versión en inglés era muy diferente a su estilo.

“No es fácil aprenderse una canción en pocas horas. Me pusieron la versión en inglés con unos agudos impresionantes de Christina Aguilera, pero mi voz tiene un registro más grave. Yo dije, 'esas notas no las alcanzo pero ahorita me van a poner la música en mi rango vocal', pero no les vi las intenciones de ello y cuando pregunté me dijeron, 'no hay pista en tu tono’”, dijo.