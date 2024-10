Adrián Marcelo llama “imbécil” a Nicola Porcella en su nuevo video de “Radar”

Todo parece indicar que Adrián Marcelo está furioso con todas las personas que integraron La Casa de los Famosos México y no solo con los de la segunda temporada, también con los de la primera. Esta vez, el comediante regiomontano se fue otra vez contra el actor Nicola Porcella y no se midió con sus palabras al referirse a él con un insulto.

Durante su participación en el reality show, Adrián Marcelo mencionó varias veces el nombre de Nicola Porcella, la mayoría de ellas para señalar que le iba a quitar el trabajo a Arath de la Torre pues fue su suplente en Hoy mientras estuvo en la casa, algo que el presentador tomó sin cuidado aunque respondió varias veces a los señalamientos del creador de contenido.

Adrián Marcelo reveló recientemente en el podcast del que forma parte junto a “La Mole” de nombre “Hermanos de leche” que sabe perfectamente que las peleas y el escándalo es lo que le agrada al público y lo que a la gente le gusta, y es probablemente este motivo por el cual ha atacado constantemente a Nicola, pues el peruano se ha convertido en un personaje muy querido de la televisión.

El actor no se midió con los comentarios hacia el actor | Foto: YouTube Adrián Marcelo

Adrián Marcelo se lanza contra Nicola Porcella y lo llama "imbécil"

En el regreso de Adrián Marcelo a YouTube el comediante fue a caminar al paseo de la fama en Hollywood para platicar con las personas que se encontraba en el camino y fue ahí donde se topó con una familia peruana a quienes saludó brevemente y mencionó su gusto por la gastronomía de aquel país, pero ahí lanzó el insulto, esto ocurrió en el minuto 18:00.

"Los queremos. Saludos a la gente de Perú, menos al imbécil de Nicola Porcella", dijo Adrián Marcelo.

Ante el comentario, Adrián comenzó a reír y no mencionó nada más, pero lo dicho no pasó desapercibido por sus fans, quienes reconocieron que el youtuber tiene un gran ingenio para meterse donde no debe porque sabe que ahí generará polémica. Otras personas indicaron que lo único que sabe hacer es colgarse de los hombres de otros.

¿Qué dijo Nicola Porcella ante los comentarios de Adrián Marcelo?

Anteriormente Nicola Porcella no dudó en responder a Adrián Marcelo cuando lo ofendió o mencionó algo sobre él, sin embargo, esta vez ha permanecido en silencio y no se ha pronunciado en ninguna de sus redes sociales a pesar de que ha estado activo en su perfil de Instagram y X.

Adrián Marcelo se ha ganado miles de enemigos por la actitud y estrategia que tuvo en La Casa de los Famosos México pero sorpresivamente también ha conseguido muchos nuevos fans además del "ejército" que ya lo seguía antes de que ingresara al reality show, ellos son quienes han permanecido fieles al youtuber.

El actor se ha mantenido en silencio | Foto: Instagram @nicolaporcella12

