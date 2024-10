Adrián Marcelo lanza fuerte advertencia a Gala Montes: “No tienes una producción que te cobije”

“La Casa de los Famosos México” afectó la popularidad y la carrera de Adrián Marcelo por sus constantes ataques a otros participantes, sobre todo contra Gala Montes que reaccionó en redes sociales a la reciente entrevista de “Hermanos de leche” en el que la menciona. El influencer respondió con un mensaje en el que le hace una fuerte advertencia a la actriz y asegura que no dejará de hablar sobre ella pese a las críticas que ha recibido.

Uno de los momentos más polémicos de Adrián Marcelo en el reality show fue la primera discusión que tuvo con la actriz de “El señor de los cielos” en la que se burla de su depresión. Algo que retomó en la entrevista con Iván Fematt, “La Mole”, donde asegura que “el tiempo le ha dado la razón” y que no se arrepiente de lo que dijo sobre Montes por lo que no está dispuesto a pedir una disculpa: “Yo ya había detectado que no había ningún tema de salud mental (…) sus mismas palabras son que no estaba deprimida”.

El influencer no ha detenido los ataques e indirectas contra sus excompañeros de “La Casa de los Famosos México” pese a que sus declaraciones han afectado su carrera, pues se han cancelado algunos de los shows que tenía preparados para Halloween y Día de Muertos junto a su amigo “La Mole”. Esto ha dividido opiniones en redes sociales entre aquellos que lo apoyan y quienes lanzan críticas asegurando que desea visibilidad al “colgarse” de la fama de otras celebridades.

“La Casa de los Famosos México” afectó la popularidad y la carrera de Adrián Marcelo. Foto: IG @adrianmarcelopresenta

Adrián Marcelo lanza advertencia a Gala Montes

Tras la entrevista a “Hermanos de leche” en la que Adrián Marcelo habla sobre ella, Gala Montes publicó un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, con el que se burla del influencer usando una de las escenas de la cinta “Chicas pesadas” con la frase: “¿Por qué estás tan obsesionado conmigo?” mientras cuestiona el motivo por el que el youtuber sigue hablando sobre ella.

Adrián Marcelo respondió con una nueva publicación en la que aseguró que desde su salida han realizado referencias graves sobre él, como los comentarios que habría realizado Arath de la Torre y los integrantes del team Mar al llamarlo “chanclas”.

“Acá en la vida real no tienes una producción que te cobije o le ponga música bonita de fondo a tus corrientadas. Acá ya no hay una Jefa que solape tu constante forma de violentar a los que te rodean. Acá afuera es imposible esconder tu notable falta de educación y te aviso que hablaré de ti, lo vulgar que eres, cada que se me antoje. Así que bloquea todo lo que tenga que ver conmigo porque lo que no gané en forma de premio, lo voy a ganar hablando de ti y tu equipo de cagad*”, escribió.

Adrián Marcelo lanza fuerte advertencia a Gala Montes. Foto: X @adrianm10

