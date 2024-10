Karime Pindter habla de la escandalosa salida de Adrián Marcelo: "El universo nos hizo justicia"

La polémica, ataques, peleas e intrigas en "La Casa de los Famosos México" han dejado huella en el público y sus participantes que recuerdan con angustia y temor algunos de los momentos que vivieron. Como lo ocurrido con Adrián Marcelo, quien fue señalado de fomentar el machismo, la misoginia y en violencia de género por sus comentarios contra algunas de sus compañeras, algo de lo que habló Karime Pindter al detallar la escandalosa salida del influencer.

En entrevista con "Un tal Fredo" para su canal de YouTube, Karime Pindter habló los momentos de tensión que vivieron por varias semanas ante los constantes ataques del team Tierra y que dificultaron la convivencia. Aunque fue la actitud de Adrián Marcelo lo que dio de qué hablar y por lo que tanto el público como autoridades en México -como la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres) de la CDMX- exigieron a la producción medidas en su contra y su inmediata expulsión.

“Yo la verdad pienso que sí fue muy agresivo, que sí dijo cosas muy funables, que al final del día es un programa de televisión abierta, familiar. No está cool las cosas que dijo ni nada (…) No sé cuál fue la jugada, pero esa noche vi que llegó a cenar, estaba más en paz y le dije: ‘¿Le llevar una arepa a la jefa?’ Y me dijo: ‘No, ya me voy’ (…) Yo seguía en shock, el universo nos hizo justicia porque Arath ya se nos iba y pasó todo esto y todavía tenerlo, que convivencia más difícil. Una bola de energía fea”, dijo Karime Pindter.

Karime Pindter habla de la escandalosa salida de Adrián Marcelo. Foto: IG @karimepindter

¿Por qué Karime no intervino en la pelea de Gala Montes y Adrián Marcelo? Responde

La influencer también habló de la pelea entre Adrián Marcelo y Gala Montes en la que la actriz alzó la voz ante los constantes ataques del youtuber regiomontano. Pindter admitió que se congeló ante el momento debido a que no supo cómo actuar, pues no deseaba generar más conflicto en "La Casa de los Famosos México"; sin embargo, reconoció el valor y fuerza de su compañera de equipo al no quedarse callada ante tal situación.

“Gala la neta es la ostia y es una Woman power cañona, que tiene palabra y que se sabe defender. Le admiro esas cosas (…) Yo no me puse a gritarle a Adrián Marcelo aunque ganas no me faltaron, pero me daba miedo, era una agresividad, era una energía tan oscura que yo cómo pude apoyar a Gala, pues parándome, ir con ella al cuarto y decirle: ‘Admiro cómo te defiendes, aquí estoy’. La verdad soy pésima para gritar, quiero aprender a defenderme más, pero aquí me tienes, aquí estoy de tu amiga, qué necesitas. Te abrazo’”, dijo Karime.

