Romper el círculo, la película que te hará decir adiós a los tóxicos ya está en esta famosa plataforma

Una de las películas más taquilleras durante los últimos meses de este 2024, es sin duda la protagonizada por Blake Lively, nos referimos a “Romper el círculo”, una producción que lleva a la pantalla las complicadas relaciones de pareja y los amores tóxicos.

Como lo mencionamos anteriormente, esta película reportó un gran éxito en taquilla, pero si no has podido ir a verla a los cines, no te preocupes, pues ya podrás disfrutarla desde la comodidad de tu casa, y es que, está disponible en una famosa plataforma de streaming.

Ya está disponible "Romper el Círculo".

Foto: Max

¿Dónde ver “Romper el círculo”?

“Romper el círculo” ya está disponible en la plataforma de streaming Max (HBO), y aquellos que no pudieron verla en cines ahora tienen la oportunidad de disfrutarla desde la comodidad de sus hogares. El lanzamiento se realizó el 11 de octubre a la medianoche, y desde entonces, ha comenzado a generar nuevas conversaciones entre sus espectadores, quienes elogian la manera en que el filme aborda temas delicados como la violencia intrafamiliar y el poder de la resiliencia.

Esta es, sin duda, una película que invita a la reflexión, a reconocer las señales de relaciones abusivas y, sobre todo, a valorar la fortaleza que implica romper con el pasado. “Romper el círculo”, es más que una simple historia de amor y desamor: es un llamado a la acción, a decir adiós a los tóxicos y a tomar el control de la propia vida.

¿De qué trata “Romper el círculo”?

Esta película narra la vida de Lily Bloom (interpretada por Blake Lively), una joven que, tras la muerte de su padre, busca dejar atrás un pasado marcado por la violencia intrafamiliar. Sin embargo, su historia de vida da un giro inesperado cuando conoce a Ryle Kincaid, un neurocirujano encantador con quien comienza una intensa relación. Al principio, todo parece perfecto, pero a medida que el romance avanza, Lily comienza a descubrir en Ryle comportamientos que le recuerdan a los abusos de su propio padre.

La llegada repentina de Atlas Corrigan, el primer amor de Lily, complica aún más las cosas, pues revive sentimientos y memorias que ella creía haber superado. Es en este punto donde Lily se ve obligada a enfrentar una difícil decisión: seguir en una relación tóxica o encontrar la fortaleza para romper el círculo de violencia. La película, como la novela, pone en el centro el dilema emocional que muchas mujeres enfrentan en situaciones similares y ofrece una mirada valiente sobre el proceso de tomar el control de su vida.

Uno de los aspectos más impactantes de “Romper el círculo” es que se basa en una historia real. Colleen Hoover, autora de la novela, se inspiró en la vida de su madre, quien decidió abandonar a su esposo abusivo cuando Hoover tenía solo tres años. Este trasfondo personal aporta un nivel de autenticidad emocional que hace que tanto el libro como la película resuenen con una audiencia amplia. La dedicatoria de la autora en el libro, donde agradece a su madre por protegerla de la peor versión de su padre, es un detalle que ha conmovido a muchos lectores y espectadores.

La película ha sido aplaudida por su enfoque sincero y realista sobre la violencia doméstica y las relaciones tóxicas. En lugar de romantizar el sufrimiento o glorificar el perdón sin límites, “Romper el círculo” nos muestra que a veces la mejor manera de amar es alejarse, aunque sea doloroso. Esto ha sido uno de los puntos clave que ha generado discusiones en redes sociales, donde muchos comparten sus propias experiencias con relaciones destructivas.

¿Está inspirada en hechos reales?

Esta adaptación de la aclamada novela de Colleen Hoover ha sido una de las más esperadas del año, no solo por la profundidad de su historia, sino también por su poderosa temática sobre el amor, la violencia y la superación personal. Desde su estreno en cines en agosto, ha logrado captar la atención de miles de espectadores, y ahora, con su llegada a la plataforma, promete seguir siendo un tema de conversación.

Basada en hechos reales, “Romper el círculo” cuenta una historia que resuena profundamente en quienes han vivido o conocido relaciones tóxicas. El relato de Lily Bloom, una joven que se enfrenta a una relación abusiva, conecta de manera íntima con la realidad de muchas personas. La película, dirigida por Justin Baldoni, es una adaptación fiel de la novela que ha vendido más de un millón de copias alrededor del mundo, y cuyo mensaje busca generar conciencia sobre la violencia en el hogar y cómo romper el ciclo.