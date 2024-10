Greig Nori, exmánager de Deryck Whibley, niega el abuso sexual y asegura que todo fue consensuado

El mundo de la música ha sido sacudido recientemente por la impactante revelación de Deryck Whibley, el vocalista y líder de la banda canadiense de pop-punk Sum 41, quien denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de su exmánager, Greig Nori. Fue a través de su autobiografía "Walking Disaster: My Life Through Heaven and Hell", en donde Whibley detalla los abusos que asegura haber sufrido a los 18 años, cuando Nori, 18 años mayor que él, habría comenzado una relación íntima no consensuada con el joven músico.

La relación entre Whibley y Nori comenzó en la escena musical de Toronto a finales de los años 90 cuando Nori, en ese entonces líder de la banda Treble Charger, era una figura influyente en la escena punk canadiense y, según el relato de Whibley, el músico adolescente admiraba profundamente su trabajo. En 1996, con solo 16 años, Whibley logró conocer a Nori tras colarse en un backstage durante un concierto de Treble Charger. Ese encuentro fue el inicio de una colaboración que llevaría a Sum 41 al éxito comercial.

Greig Nori se convirtió en el productor y mánager de Sum 41, ayudando a la banda a lanzar su primer álbum "Half Hour of Power" (1998) que rápidamente catapultó al grupo al estrellato internacional. Según el relato de Whibley en su autobiografía, mientras la banda ascendía, su relación con Nori evolucionó de manera perturbadora y Whibley afirma que, durante una fiesta, Nori le ofreció éxtasis y, cuando ambos se encontraron solos en un baño, lo besó "apasionadamente" a lo que Whibley, confuso y aturdido, relata que Nori justificó el encuentro diciendo que lo suyo era una "conexión especial".

Exmánager de Deryck Whibley niega las acusaciones de abuso en su contra

La dolorosa revelación de Deryck Whibley generó un gran debate en las redes sociales, pero la indignación se hizo más grande cuando Greig Nori, a través de una entrevista con el periódico canadiense "Toronto Star", negó públicamente las acusaciones hechas por el vocalista de Sum 41, argumentando que la relación fue consensuada y que incluso fue Whibley quien tomó la iniciativa.

A través de su autobiografía y las entrevistas que ha concedido, el cantante ha expresado la importancia de hablar abiertamente sobre el abuso que sufrió y de enfrentar su propia historia.

La acusación de que yo inicié la relación es completamente falsa [...] Whibley era un adulto en ese momento, y la relación fue consensuada, declaró Nori

Nori subrayó además que Whibley tenía 18 años, lo que en Canadá es la edad legal de consentimiento, sin embargo, este argumento ha sido ampliamente criticado, ya que, aunque Whibley haya sido legalmente un adulto, la diferencia de poder entre un mánager experimentado de 36 años y un joven músico de 18 aún plantea importantes cuestiones éticas. En muchos países, las relaciones entre figuras de autoridad y subordinados jóvenes, aunque legalmente consensuadas, se consideran moralmente problemáticas debido a los desequilibrios inherentes de poder.

Deryck Whibley y el abuso de poder en su contra

Uno de los aspectos más alarmantes de la historia revelada por Whibley es el poder y la influencia que Nori tenía sobre él, pues el cantante describe cómo, durante años, se negó a reconocerse como víctima, convencido de que la relación era consensuada debido a la manipulación emocional ejercida por Nori.

Según Whibley, el productor le hizo creer que la atracción era mutua y que su conexión era única, una táctica que es común en situaciones de abuso donde el perpetrador utiliza su posición de poder para distorsionar la percepción de la víctima. Especialistas en psicología del abuso señalan que este tipo de manipulación es frecuente en relaciones de poder desiguales, particularmente cuando la víctima es joven e inexperta:

La valentía de Whibley al compartir su experiencia ha sido aplaudida por sus fanáticos y colegas en la industria musical, muchos de los cuales han expresado su apoyo en las redes sociales.

En muchos casos de abuso sexual, el agresor no utiliza necesariamente la fuerza física, sino la manipulación emocional y psicológica para crear una falsa sensación de consentimiento [...] Cuando hay una diferencia significativa de edad y poder, como en este caso, es aún más fácil para el abusador distorsionar la realidad de la víctima, explicó la doctora Laura Davis, experta en psicología clínica y abuso sexual infantil, en una entrevista con The Guardian.

Como era de esperarse, el caso de Deryck Whibley y Greig Nori ha resonado fuertemente dentro de la industria musical, que en los últimos años ha comenzado a hacer frente a sus propios escándalos relacionados con abuso de poder y mala conducta sexual. Tras el surgimiento del movimiento #MeToo, muchos músicos y productores han sido acusados de comportamiento inapropiado, y varias víctimas han encontrado la valentía para compartir sus historias, como lo ha hecho Whibley.

