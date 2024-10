Deryck Whibley, vocalista de Sum 41 confirma que sufrió abuso sexual de su exmánager

Hasta hace algunos años, los abusos sexuales sucedidos en el mundo del espectáculo internacional eran silenciados para mantener a las víctimas sometidas y a los abusadores protegidos, pero con la llegada del movimiento #MeToo poco a poco han salido a la luz historias desgarradoras de algunas artistas que se enfrentaron a este tipo de violencia en el medio. Y lo que fue iniciado por mujeres enojadas del silencio, se ha extendido a todos los artistas y ahora los hombres también están encontrando la valentía para hablar de sus propias experiencias.

Una de las más recientes declaraciones ha provenido de Deryck Whibley, líder y vocalista de la banda canadiense Sum 41, quien ha decidido compartir uno de los episodios más dolorosos de su vida en su recién publicado libro autobiográfico, "Walking Disaster: My Life Through Heaven and Hell". En este texto, el músico narra el abuso sexual y la manipulación psicológica que habría sufrido a manos de su exmánager, Greig Nori, que fue un mentor clave durante los primeros años de la banda.

La revelación, que ha conmocionado a la industria musical, ha sacado a la luz la relación tóxica y abusiva que marcó profundamente su vida personal y profesional. Así mismo, el relato de Deryck Whibley subraya un problema más amplio y sistémico dentro de la industria musical y del entretenimiento en general: el abuso de poder por parte de quienes controlan las carreras de artistas jóvenes y vulnerables, pues la juventud y la inexperiencia de Whibley al momento de conocer a Nori lo hicieron particularmente susceptible a este tipo de manipulación.

Deryck Whibley señala a su exmanager, Greig Nori, de abusarlo sexualmente

Según lo relatado en su libro y en una entrevista reciente con "The Los Angeles Times", Whibley conoció a Greig Nori cuando apenas tenía 16 años, pues el joven músico logró colarse a uno de los conciertos de Nori, quien en ese momento era parte de la banda de punk canadiense Treble Charger. Sorprendido por la audacia y el talento del joven, Nori decidió tomarlo bajo su tutela, convirtiéndose rápidamente en una figura esencial para el desarrollo profesional de Whibley y su banda Sum 41.

Deryck Whibley ha dado un paso valiente al compartir su historia, y su testimonio puede servir como un llamado a la acción para que la industria reflexione y tome medidas efectivas.

Fotografía: Instagram/@deryckwhibley

En ese entonces, la oferta de Nori parecía ser una oportunidad dorada para una banda emergente que aspiraba a hacerse un hueco en la industria musical; sin embargo, según las declaraciones de Whibley, Nori impuso una condición clave para manejar la carrera de la banda: el control total. Esta manipulación emocional y profesional permitió que Nori creara un ambiente de aislamiento alrededor de Whibley, lo que eventualmente desembocó en años de abuso.

No podíamos hablar con nadie más que con él, porque el negocio de la música está 'lleno de culebras y mentirosos' y él era la única persona en la que podíamos confiar, explicó Whibley.

De esta forma, el abuso comenzó cuando Whibley tenía 18 años, justo dos años después de haber comenzado a trabajar con Nori. En una ocasión que describe en detalle en su libro, Nori lo persuadió para que ambos consumieran éxtasis durante una fiesta, fue entonces cuando, según el testimonio del cantante, Nori lo llevó a un baño, lo tomó del rostro y lo besó de manera "apasionada" y sin su consentimiento. Whibley, confundido y desconcertado, se apartó inmediatamente ya que jamás había pensado en su gerente de manera sexual, pero Nori justificó el incidente afirmando que la conexión entre ambos era "muy especial".

A partir de este momento, Whibley detalla cómo Nori estaba intensificando la presión psicológica y según el músico, Nori le insistió repetidamente que muchas estrellas del rock eran queer y que la mayoría de las personas eran bisexuales, pero temían admitirlo esta manipulación fue erosionando lentamente la percepción del cantante sobre su propia identidad y límites personales.

Fue tan implacable y convincente que, después de un tiempo, empecé a creer que tal vez tenía razón, confesó Whibley.

A medida que la industria del entretenimiento sigue enfrentándose a casos como el de Whibley, es crucial que se implementen medidas más estrictas para proteger a los artistas, particularmente a los jóvenes que están comenzando sus carreras.

Fotografía: Instagram/@deryckwhibley

A pesar de esto, Sum 41 continuó ganando popularidad a lo largo de los años 2000, con éxitos que los posicionaron como una de las bandas más influyentes del pop-punk de la época; pero a medida que la banda ascendía en la industria musical, Whibley intentó distanciarse de los avances sexuales de Nori, sin embargo, cada intento era contrarrestado por la manipulación emocional del gerente, quien llegó a acusarlo de ser homofóbico por no querer continuar con la relación física. Esta dinámica abusiva solo llegó a su fin cuando Whibley comenzó una relación sentimental con la cantante Avril Lavigne en 2004.

Fue precisamente Lavigne quien ayudó a Whibley a reconocer el abuso del que había sido víctima y según el cantante, Avril fue la primera persona en hacerle ver que lo que había experimentado no era solo una relación tóxica, sino abuso sexual; por ello, la cantante canadiense jugó un papel crucial para ayudar a procesar y comprender los traumas que había sufrido.

Siempre pensé que me llevaría esto a la tumba y que no diría nada. Cuando empecé a adentrarme en el libro, me dije: ‘¿Cómo no voy a ser sincero?', confesó en una entrevista con Rolling Stone.

Las repercusiones legales y la respuesta de Greig Nori

Como era de esperarse, las declaraciones de Whibley generaron un profundo dolor entre las y los fans del cantante, quienes han demostrado su apoyo a través de comentarios en redes sociales. De la misma forma, según varias fuentes internacionales, incluidas Billboard y Variety, Greig Nori supuestamente ha negado las acusaciones en su contra y declaró que las afirmaciones de Whibley son completamente falsas y que ha contratado a un equipo legal para emprender acciones legales por difamación contra el músico.

Whibley ha explicado que su decisión de hablar sobre el abuso en su autobiografía fue una manera de liberarse de años de dolor y vergüenza reprimidos.

Fotografía: Instagram/@deryckwhibley

A través de sus abogados, Nori insiste en que su relación con Whibley siempre fue estrictamente profesional y que estas acusaciones son un intento de dañar su reputación. Lamentablemente, este tipo de casos no es nuevo en la industria musical, que ha sido sacudido en los últimos años por una serie de denuncias relacionadas con abusos de poder y conducta sexual inapropiada por parte de figuras influyentes.

Casos como el de Sean "Diddy" Combs y Harvey Weinstein, evidenciaron patrones de abuso sistemático en la industria del entretenimiento, por lo que las declaraciones de Deryck Whibley se suman a esta ola de revelaciones, planteando nuevamente la cuestión de cómo las dinámicas de poder en la industria pueden facilitar situaciones de abuso y explotación.

Sigue leyendo:

Fiestas de Diddy Combs: filtran supuestas listas de famosos invitados, destacan Oprah, JLo y Leonardo DiCaprio

Usuarios recuerdan entrevista en donde Sean "Diddy" Combs habría amenazado a Justin Bieber: "sabe que es mejor no hablar"