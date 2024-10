Sage The Gemini nuevo cantante acusado de abuso sexual en una fiesta de Chris Brown

Sage The Gemini, uno de los raperos y cantantes más importantes de los últimos tiempos en Estados Unidos, fue acusado de abuso sexual ante las autoridades, por lo que es el segundo cantante de dicho género que enfrenta acusaciones después de que Diddy Combs fuera llevado a prisión.

Además, se confirmó a través de la revista digital TMZ que los hechos ocurrieron en la casa de otro cantante, Chris Brown. Fuentes del Departamento de Policía de Los Ángeles, dieron a conocer que se trata de una mujer que acudió ante ellos para informar que fue abusada por Sage en el mes de septiembre de 2017.

No solo eso, también reveló que Chris Brown no estaba en el momento de la agresión, solamente lo conoció por algunos minutos, y que al ser invitada a la casa de este, la obligaron a firmar un acuerdo de confidencialidad para que no saliera al exterior nada de lo que ahí adentro sucediera.

Sage The Gemini fue acusado en las redes, luego ante la policía. Crédito: Instagram oficial

Hasta el momento, el rapero no ha dado una declaración pública ante la prensa, tampoco ha sido llamado para declarar en el caso y se desconoce si existe una orden de aprehensión en su contra. Lo único que hizo fue poner un comentario en las redes sociales donde asegura que la mujer está mintiendo.

La denuncia comenzó en las redes sociales, donde un video viral muestra a la mujer explicando que sucedió todo cuando tenía 18 años, fue invitada y abusó de ella el rapero famoso. Agregó que una de sus amigas que iba con ella también fue abusada, ésta última mujer habría estado bajo la influencia del alcohol y tenía 16 años.

“Nunca pensé que hablaría de esto, pero esta mierda de Diddy me tiene tan enojado. Fue capaz de abusar de tanta gente durante tanto tiempo y ganar poder. Chris Brown y sus amigos violadores también deberían rendir cuentas por sus acciones”, dijo en un video viral.

¿Quién es Sage The Gemini?

Sage The Gemini es un rapero, cantante, compositor y productor estadounidense conocido por su sonido fresco y su habilidad para crear éxitos pegadizos. Originario de Fairfield, California, Sage irrumpió en la escena musical a mediados de la década de 2010 con su estilo único que combina elementos del rap y el R&B.

Su ascenso a la fama comenzó con el lanzamiento de su sencillo debut, "Gas Pedal", en el que colaboró con Iamsu!. La canción se convirtió en un éxito rotundo, alcanzando el top 40 de las listas de popularidad y obteniendo la certificación de doble platino. Tras este éxito inicial, Sage continuó lanzando una serie de canciones exitosas como "Red Nose" y "Now & Later", consolidando su posición en la industria musical.

A lo largo de su carrera, Sage The Gemini ha colaborado con artistas reconocidos como Nick Jonas y Flo Rida, lo que le ha permitido ampliar su audiencia y alcanzar un mayor reconocimiento a nivel internacional. Además de su música, Sage es conocido por su producción musical, ya que él mismo produce gran parte de su material. Con una carrera en constante evolución, Sage The Gemini sigue siendo una figura importante en la escena musical urbana.

