Mauricio Garza tacha a Sian Chiong de “grosero” por el comportamiento que tuvo con él: “No me volteó a ver”

Aunque la edición 2024 de “La Casa de los Famosos México” (LCDLF) concluyó el pasado 29 de septiembre, siguen surgiendo detalles vinculados con los exparticipantes. Los habitantes del cuarto Tierra dieron de qué hablar por su comportamiento y muestra de esto fue el actor cubano Sian Chiong, quien sigue recibiendo críticas negativas porque Mauricio Garza recordó una situación que vivió con él en una postgala del programa televisivo.

El titular de las postgalas del reality show acudió este fin de semana a un evento en Monterrey, Nuevo León, donde fue abordado por la prensa, se informó en el programa de YouTube “Vaya vaya TV” que conduce el periodista de espectáculos Gerardo Escareño. Durante la breve charla, al también comediante le preguntaron qué opina del actor, ya que le habría hecho un desplante en una postgala.

“Obviamente sale lampareado de la casa. Lo que sí es verdad es que él (por Sian Chiong) no me volteó a ver; yo, Mauricio, lo percibí como grosería”, expuso Mauricio Garza al recordar cómo fue el comportamiento que el actor tuvo con él luego de salir de “La Casa de los Famosos México” y asistir a la postgala.

Mauricio Garza revivió una polémica en torno a Sian Chiong, admitiendo que fue grosero. Foto: Instagram Mauricio Garza.

Mauricio Garza admite que Sian Chiong le hizo una “grosería”

A pesar de esto, el presentador de LCDLF destacó que desconoce cuál es la percepción del actor. “Él no sé cómo lo haya percibido, pero, al final, pues yo como que dije ‘sabes qué, pobrecito, está lampareado’ y yo lo saludaba y ya, pues es un programa”.

Mauricio Garza no se tomó personal el comportamiento de Sian Chiong, ya que prefirió conducir la postgala de “La Casa de los Famosos México” sin altercados para no incomodar a la audiencia. Por lo mismo, se dijo así mismo “mira, Mauricio, así como no quieres que la gente de las redes sociales se lo tome personal y muy así, ya, (no te lo tomes personal), esto es un juego, la vida sigue”.

¿Mauricio Garza ya no será parte de “La Casa de los Famosos México”?

Al respecto, el periodista de espectáculos Gerardo Escareño consideró que el presentador justificó al actor cubano, aunque, “después, entre broma y broma dice ‘pues cómo no va a estar tomando terapia, pues sí lo están atacando muy feo en redes sociales.

Además, el titular del programa de YouTube “Vaya vaya TV” recordó que hay rumores de que Mauricio Garza no será parte de la conducción de la tercera temporada de “La Casa de los Famosos México”. “Anda mucho ese rumorcito de que Mauricio Garza se dedique a otra cosa”.

Sigue leyendo:

Karime Pindter tiene tremendo desplante con Sian Chiong en su encuentro en una alfombra roja: VIDEO

Gala Montes revela que en LCDLF no querían sancionar a Adrián Marcelo y la “invitaron a la reflexión”