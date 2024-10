Paulina Mercado revela cómo es la cirugía en la que le extirparán el tumor de cáncer: “ya está muy grande”

Paulina Mercado, conductora del programa matutino “Sale el Sol”, ha revelado una noticia que conmocionó a sus seguidores: será sometida a una cirugía para extirpar un tumor cancerígeno en la garganta. Esta intervención quirúrgica, programada para este lunes 30 de septiembre, representa un nuevo reto en su vida, luego de haber superado un tumor benigno en la cabeza en 2023. Los detalles de su cirugía fueron dados a conocer durante la transmisión del programa por el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien compartió los detalles proporcionados por la propia Paulina.

De acuerdo con la presentadora, este diagnóstico llegó hace apenas dos semanas, tras un estudio médico de rutina, su médico de cabecera le detectó una pequeña bolita a la altura de su garganta. Desde ese momento, Paulina ha enfrentado el proceso de la mejor manera, pues asegura que hay dos opciones, el victimizarse y lamentarse de lo que le ocurre o bien aceptando el proceso de la mejor manera. Según sus palabras, esta cirugía será una marca más en su cuerpo, la cual considera un “mapa de vida” que le recuerda vivir la vida de la mejor manera.

La conductora es la segunda vez que se enfrenta a un problema de salud complicado.

IG @paulinamercado007

El diagnóstico de cáncer no solo representa un reto físico para Paulina Mercado, sino también emocional. Al enterarse de su condición, confesó que el miedo inicialmente le impidió incluso mencionar la palabra “cáncer”. Para sobrellevar este impacto, la conductora recurrió a terapia y meditación, herramientas que le han ayudado a enfrentar la situación con una mentalidad resiliente.

Sigue leyendo:

El romántico gesto que tiene Ángela Aguilar con Nodal antes de empezar un concierto: VIDEO

Hospitalizan a querida integrante de Venga La Alegría, sus compañeros reaccionan a la inesperada noticia

La conductora de Sale el Sol explicó de manera breve que la cirugía a la que se someterá será completamente diferente a cómo comúnmente se lleva a cabo, esto debido al gran tamaño del tumor que tiene, pues según Paulina Mercado, “ya está muy grande”.

“Ya está muy grande (el tumor), regularmente te lo quitan por la boca te hacen una abierta acá (por la encía inferior) y te lo sacan por ahí, pero en este caso no me lo pueden quitar por ahí, me lo van a quitar por el cuello por qué ya está muy grande, yo siento que nuestras cicatrices son un mapa de nuestra vida y esta línea me va a recordar para dónde ir y cómo debo vivir”, dijo Paulina Mercado