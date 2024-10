El romántico gesto que tiene Ángela Aguilar con Nodal antes de empezar un concierto: VIDEO

Una de las parejas más polémicas de los últimos años, sin duda alguna es la conformada por Ángela Aguilar y Christian Nodal, quienes sorprendieron al público con su romance express y por supuesto con su inesperada boda, unión que se dio en una hermosa hacienda en el Estado de Morelos, México el pasado 24 de julio.

A poco más de dos meses de la unión matrimonial entre Ángela y Nodal, la joven pareja no deja de sorprender a sus seguidores con cada demostración de amor que se tienen el uno al otro en diversos actos públicos o bien el que la hija de Pepe Aguilar aparezca de manera constante en los conciertos de su esposo ya se ha hecho parte del show del sonorense y eso le encanta a los fanáticos de ambos.

Se casaron el 24 de julio en Morelos, México.

Foto: IG @nodal

Como lo mencionamos con anterioridad, cada que puede Ángela Aguilar acompaña a su esposo a sus diferentes conciertos ya sea en México, Estados Unidos o en cualquier otro país en el que se presente con su “Pa’l Cora Tour”, y aunque eso no es noticia, recientemente Nodal compartió un breve video de todo lo que se vive en cada show.

Sigue leyendo:

Nodal revela que es mandilón y asegura que Ángela le prepara un desayuno delicioso: VIDEO

Paola Rojas confirma su regreso a la TV, este es el programa que conducirá: "me tiene muy contenta" | VIDEO

Lo que llamó la atención es que en dicho clip, se inicia con una escena muy romántica entre Nodal y su esposa quien le está dando la bendición antes de subir al escenario para que todo le salga increíble y esté bajo la protección divina, sin duda, uno de los actos de amor más importantes entre la pareja que ha defendido su amor a capa y espada.

Ángela le da la bendición antes de cada show.

Foto: IG @nodal

En este mismo video aparece Ángela Aguilar en nuevas ocasiones ya en el escenario junto con su esposo interpretando un tema y finalmente dándose un gran beso frente a miles de personas que asisten al concierto del compositor sonorense.

En una reciente entrevista, Nodal sin pelos en la lengua aceptó ser un “mandilón” pues asegura que esto es lo mejor del mundo, además reveló un detalle que muy pocos conocen que es sobre el gran talento de Ángela Aguilar en la cocina, ya que asegura que le ha preparado el mejor desayuno al estilo zacatecano que él ha probado.

“El desayuno no recuerdo bien el nombre, pero son unos blanquillos bastante deliciosos, la comida no me ha tocado”. Dijo Nodal