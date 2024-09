Así fue como Paulina Mercado le dijo a sus hijos que tiene cáncer: "era lo que más me angustiaba"

La conductora Paulina Mercado confesó que fue diagnosticada con cáncer luego de que durante un examen de rutina le detectaran un tumor maligno, por lo que será sometida a una cirugía. Esta es la segunda vez que la presentadora tendrá que hacer frente a un tumor, ya que en el año 2022, tuvo una intervención quirúrgica para eliminar un tumor benigno en la cabeza, sin embargo esta vez las noticias no fueron igual de favorables ya que el tumor que tiene en la garganta es maligno.

La conductora contó en entrevista cómo se enteró del padecimiento y reveló que para ella fue muy difícil por lo que tuvo que tomar terapia, pues incluso no podía decir la palabra cáncer para referirse al padecimiento que le fue diagnosticado y es que se lo detectaron cuando le hacían un chequeo habitual, pues ella acostumbra cada año hacer una revisión de su salud.

"Me daba terror decir la palabra cáncer, pero me metí a terapia y meditación...no sé qué tipo de cáncer es, pero estoy esperanzada en que sea un tipo de cáncer muy amable, afirmó Paulina Mercado.

Mercado confesó que para ella lo más difícil fue decirle a sus hijos, que no están tan tranquilos, ya que hace poco perdieron a un primo de cáncer y sólo tenía 30 años "Mamá por qué te ríes", le preguntó uno de sus hijos cuando les dio la noticia.

"Lo que más me angustiaba era decirle a mis hijos, preparé mi speech, medité, respiré llegaron a casa y se los dije, se me quedaron viendo, y me preguntaron por qué me reía y estoy abrazando el proceso, no me queda de otra. A mis hijos les cuesta trabajo entender por qué yo estoy tan campante y los entiendo por lo que acaban de pasar".