Joven actriz de "La Rosa de Guadalupe" revela los momentos más vergonzosos que vivió en el programa

Uno de los programas más exitosos de la televisión mexicana es "La Rosa de Guadalupe" en donde el drama se fusiona con la esperanza y los milagros para siempre resolver los problemas de los personajes que se presentan en la pantalla y aunque la trama suele dividir opiniones, lo cierto es que se ha convertido en una sensación en plataformas como TikTok donde se suben videos en partes para recordar los mejores capítulos.

Es gracias a esta viralidad en la que los episodios siempre están acompañados por clips de slime, postres o maquillaje, lo que ha llevado a que los internautas reconozcan y le guarden cariño a los nuevos talentos. Tal es el caso de la actriz del momento, mejor conocida en redes como Karisita (Karina), una joven de 18 años que además de destacar por su talento frente a las cámaras, ahora es una famosa influencer que no duda en contar todos los detalles de formar parte del elenco de "La Rosa de Guadalupe".

Sigue leyendo:

Actriz de Televisa revela el horror que vivió tras ser secuestrada por su ex: “sentía que me iba a morir”

"¿Quién te hizo tanto daño": exconductora de Hoy revela cómo es Andrea Legarreta tras pelea con Anette Cuburu

¿La reconoces? (Foto: TikTok @kari_romu)

Karina, quien se encuentra en TikTok e Instagram como @kariromu_, ya cuenta con más de 466 mil seguidores tan solo en la plataforma de videos. Ante la fama que le trajo actuar en este programa, ahora usa sus cuentas para compartir más detalles sobre su vida personal y, por supuesto, como actriz y es que desde los 8 años ha demostrado que tiene el talento en las ventas. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es que en su último clip compartido reveló su top de momentos más vergonzosos grabando esta serie.

Actriz de "La Rosa de Guadalupe" confiesa sus momentos más "watafaak" grabando el programa

En su perfil de TikTok la joven actriz reconocida en redes como "la niña del señor de la tienda" por uno de los episodios más virales en la plataforma, compartió un nuevo video en el que enlistó su top de momentos más vergonzosos, o como ella los llamó "más watafaak". Se tratan de algunas escenas que además de controversiales, resultan divertidas para algunos e incluso sorprendieron a la propia Karina, quien al ser muy joven, vivió ciertas cosas en los foros de grabación.

También ha actuado en "Como dice el dicho". (Foto: IG @kariromu_)

"He de reconocer que los capítulos de este año (2023) neta fueron joya y me conocen por eso también", dijo antes de revelar cuáles fueron los momentos más incómodos para grabar, ya sea por haber dado su primer beso, por hacer cosas que no sabía o incluso por lo fuerte de la escena como "entregar" su virginidad por conseguir un celular, tal y como se retrató en "El valor de la dignidad".

De acuerdo con la actriz, es precisamente el capítulo anterior más conocido como "el señor de la tienda" cuando vivió su primera experiencia poco agradable al ver su cara "cuando me entregó a él" por ser muy graciosa; por otro lado, habló sobre la supuesta foto de esta serie en la que supuestamente se besa con un hombre mayor.

En redes sociales ya acumula miles de seguidores. (Foto: IG @kariromu_)

Mientras se maquillaba, también contó que su "primer beso fue actuando", aunque no conforme con esto, el momento fue más largo de lo esperado, ya que fue aquí cuando aparece la famosa rosa blanca. Sobre ello, también confesó algo que pocos saben: "Esas escenas donde aparece la rosa son muy tardadas porque primero graban cuando no está la rosa y luego cuando aparece", dijo.

¿Quién es la actriz del capitulo del señor de la tienda en "La Rosa de Guadalupe"?

El nombre de la actriz que da vida a Tania en "El valor de la dignidad" en "La Rosa de Guadalupe" es Karina, mejor conocida en redes como Karisitaa, quien además de su fama por este programa también se ha convertido en la sensación de la red por sus videos de TikTok.

En octubre cumplió 18 años, aunque recién confesó que actúa desde los 8. (Foto: IG @kariromu_)

Entre otros momentos incómodos para grabar, la actriz reveló que su supuesto atropello también le causó miedo porque aunque su vida no estuvo en riesgo, el auto sí frenaba muy cerca de ella. Finalmente, en su video, Karina explicó la enorme sorpresa que se llevó cuando vio que de la pantalla chica comenzó a ser viral en TikTok.

"Otro gran momento, que neta wow, fue cuando me empecé a ver en videos de slime, de pasteles, ya saben que está mitad Rosa de Guadalupe, mitad slime. De repente recuerdo muy bien que mi prima se puso a juntar las 9 partes del capítulo y nos lo envió en el grupo de la familia", dijo.