Actriz de Televisa revela el horror que vivió tras ser secuestrada por su ex: “sentía que me iba a morir”

Laura Vignatti, actriz argentina que ha brillado en distintas producciones de Televisa, acaparó los reflectores durante las últimas horas debido a que por primera vez habló del horror que vivió durante su última relación, en la cual, además se haber sido secuestrada casi termina muerta debido a las golpizas que le propinaba su ex, quien era un auténtico manipulador, por lo que, como era de esperarse, el impactante relato de la también modelo, se hizo viral en redes sociales donde se generaron todo tipo de reacciones al respecto.

Fue durante el podcast de Silvia Olmedo llamado “Caras vemos, sufrimientos no sabemos” donde Laura Vignatti abrió su corazón y habló sobre su tormentosa relación que sostuvo con un hombre cuya identidad no se dio a conocer, sin embargo, solo detalló que fue en 2022 cuando ocurrieron estos traumatizantes hechos, asimismo, señaló que decidió contar su historia con la intención de ayudar a otras mujeres y en general a cualquier otra persona para que no tengan que sufrir lo que ella.

Sigue leyendo:

Jennifer Hermoso reitera ante un juez que el beso que le dio Rubiales no fue consentido

La violencia contra las mujeres aumenta en épocas decembrinas

Laura Vignatti revela el horror que vivió por culpa de su ex

De acuerdo con las palabras de la actriz que ha brillado en producciones como “Mi secreto” y “Mi marido tiene familia”, la relación con su ex inició a una velocidad sorprendente pues apenas pasaron dos semanas desde que se habían conocido y ya estaban viviendo juntos, además, señaló que en un principio el hombre en cuestión era sumamente detallista y se encargaba de hacerla sentir bien en todo momento, no obstante, el primer foco rojo fue que el misterioso hombre se tatuó el nombre de la estrella de televisión, lo cual, fue un elemento que la presionó a seguir en la relación.

En otro momento de la entrevista, Laura Vignatti señaló que poco a poco las cosas se fueron poniendo más intensas pues su ex pretendía controlar todos y cada uno de los aspectos de su vida, comenta que inició alejándola de su círculo social para que solo conviviera con él y su familia, además, le puso seguridad para que la acompañaran a todos lados y constantemente la monitoreaba con llamadas y mensajes para saber qué es lo que estaba haciendo.

Laura Vignatti señaló que estuvo en cama por una semana tras una golpiza de su ex. Foto: IG: lauravignatti

Laura Vignatti señaló que cuando cumplió un mes de relación con su ex recibió su primera golpiza pues el sujeto era sumamente celoso y a partir de esa ocasión la violencia física se volvió una constante, sin embargo, señaló que no podía denunciar o huir porque su cerebro no se lo permitía pues estaba completamente manipulada por su entonces pareja y señaló que dicha situación fue un secuestro mental.

Luego de varios meses viviendo esta tormentosa situación y tras una brutal golpiza, Laura Vignatti señala que finalmente le pidió a su ex que se separaran, pero evidentemente no lo tomó de la mejor manera por lo que decidió encerrarla en una habitación por dos días, “literalmente estaba secuestrada”, recordó la actriz, quien después de dos días incomunicada pudo contactar a su entonces suegro, quien logró ayudarla para que pudiera escapar de la casa de su ex, pero ahí no terminó la situación pues por al menos un mes más fue acosada por el sujeto en cuestión.

Laura Vignatti espera que su historia ayude a otras mujeres. Foto: IG: lauravignatti

Laura Vignatti se vio obligada a salir del país para poder recuperarse y fue hasta entonces cuando inició a tomar terapia psicológica, lo cual, fue clave para que regresara al país a denunciar a su ex, quien actualmente tiene una orden de restricción.