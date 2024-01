"Tenemos que hacer algo": Yeri Mua critica el regreso de las corridas de toros en la Plaza México

Yeri Mua es una de las influencers más queridas, pero también de las más polémicas que tiene el Internet, es por ello que cada que su nombre se apodera de las tendencias en redes sociales, se espera que haya hecho o dicho algo referente a la farándula; sin embargo, este fin de semana se alejó del escándalo para lanzar un mensaje por el bienestar animal ante el regreso de las corridas de toros en la Plaza México, la "Bratz Jarocha" se mostró indignada y en contra.

¿Qué dijo Yeri Mua sobre las corridas de toros?

A través de su cuenta oficial de Instagram, la también cantante compartió una serie de historias con las que se mostró en contra de las corridas taurinas e incluso pidió hacer algo de forma urgente para evitar con el maltrato animal, una medida que por años activistas han tratado de lograr y que habían conseguido hasta una resolución de la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN).

Sigue leyendo:

Corridas de toros regresan a CDMX en medio de ola de protestas

Yeri Mua rompe su relación laboral con Dani Flow y cancela su participación en todos los conciertos del reggaetonero

Así reaccionó la influencer al enterarse de la resolución de la Suprema Corte. (Foto: Captura de pantalla)

"En lo que intentaba dormir encontré que regresaron las pinches nacas asquerosas corridas de toros", fue el mensaje que compartió Yeri Mua en una historia de Instagram.

La publicación temporal incluye un recordatorio que loa SCJN revocó la suspensión que obligaba a detener la tauromaquia en la Plaza México, por lo que a partir de este domingo 28 de enero, esta actividad regresó con fuerza a la Ciudad de México. La decisión ha dividido opiniones entre los que justifican las corridas taurinas como arte y los que ven en ellas un acto de crueldad animal, como es el caso de Yeri Mua.

En una segunda foto, la cantante que recientemente rompió relaciones con Dani Flow, dejó ver lo mucho que le afectó enterarse del regreso de las corridas de toros, pues en un claro acercamiento a su ojo agregó un contundente mensaje en el que dijo: "Tenemos que hacer algo", seguido de emojis de caritas llorando. La postal dejó ver que la influencer habría llorado con esta resolución.

Yeri Mua habría llorado por esta noticia. (Foto: Captura de pantalla)

Fans respaldan a Yeri Mua contra las corridas de toros

Sus historias no fueron las únicas en las que Yeri Mua expresó su descontento con que la Plaza México haya abierto de nuevo sus puertas a las corridas de toros, ya que en X, antes Twitter, también lanzó fuertes mensajes en contra de esto. Por su parte, sus fans la respaldaron con comentarios de apoyo.

"Que pedo con estos put** simios y con quien se atreva a ir a una maldita corrida de toros", escribió en Twitter.

La respuesta de sus seguidores fue a favor de la postura de la famosa, pues se leen respuestas como "toros sí, toreros no", "que triste el rodeo no es deporte es maltrato animal, ojalá se extinguiera en todos los países" y "que necesidad de lastimar a los animalitos, ay no YERI yo amo al igual que tú a los animales y esto da mucho coraje".