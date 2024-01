Conductor de "Al Extremo" sale en defensa de su esposa tras polémica con Henry Jiménez: "es una rata figurona"

Después de que se reviviera la polémica entre el influencer Henry Jiménez y la celebridad de internet Elda María, Rafa Mercadante, esposo de la creadora de contenido y conductor de "Al Extremo: Fin de Semana", salió en defensa de su pareja, pues aseguró que el también fotógrafo aún le debe dinero a "su mujer", por lo que advirtió que podría actuar legalmente en contra del polémico joven.

Este fin de semana las redes sociales como X y TikTok se encendieron luego de que la influencer Silvana Marciana exhibiera las mentiras con las que Jiménez supuestamente quería engañar a sus seguidores, pues dio a entender que vivía en una mansión de 15 millones de dólares. La creadora de contenido aseguró que él no podría pagar esa casa y, fue el momento en el que recordó que hace varios años supuestamente le robó a Elda María.

Rafa Mercadante se va con todo contra Henry Jiménez

Después de que se revivió esta polémica, Henry contestó y aseguró que sus abogados ya estaban trabajando para resolver este caso lo antes posible. Sin embargo, ahora Rafa Mercadante, quien es esposo de la influencer, aseguró que hasta el momento ningún representante legal del fotógrafo se ha presentado y que tampoco él le ha pagado la suma que le debe, que es más de lo que se dice en redes.

“Muchas gracias querida Silvana por haber subido ese video y evidenciar a la ‘rata figurona’ que lo único que quiere es el ojo público, para supuestamente tener más publicidad”, dijo el conductor de "Al Extremo: Fin de Semana", quien subió una video en su cuenta de TikTok, en el que slió en defensa de su esposa.

El conductor de Al Extremo asegura que Henry Jiménez le robó a su esposa IG @eldamariagamiz

Rafa Mercadante busca abogado para demandar a Henry Jiménez

El actor, de 50 años, indicó que el fotógrafo de Yeri Mua y Wendy Guevara no es una persona de confianza; además, solicitó la ayuda un abogado que resida en Estados Unidos para poder proceder legalmente contra Henry Jiménez por el dinero que le robó a su esposa hace 4 años, cuando ocupó sus tarjetas para pagar desde taxis de aplicación hasta rentas de casas.

“En realidad sí es una persona que no es de fiar… El no se ha comunicado y no son 5 años son 4 años, y yo también soy ciudadano americano así que desde aquí a cualquier abogado que quiera trabajar en este caso pro bono para atrapar a esta señorita (sic) lo invitamos para que nos mande algún mensaje”, dijo Mercadante.

Los usuarios acusan a Henry Jiménez de mentir sobre su mansión IG @henryjimenz

“Se va hacer muy buena publicidad poniendo en su lugar a un mentiroso pero de esos que merecen el Oscar, ahí si ganarías por mentiroso y traicionero… Un abogado que se anime desde Estados Unidos en donde haga que Henry Jiménez le pague todo lo que le debe a mi mujer” afirmó el conductor y actor, quien destacó que tiene pruebas.