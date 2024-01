Influencer revive polémica al posar para sesión de fotos al estilo "Zapata feminizado"

Henry Jiménez desató fuertes críticas en redes sociales tras compartir una serie de fotografías en las que recreó la pintura “La Revolución” de Fabián Cháirez, en éstas se le puede ver montando a caballo desnudo y usando un sombrero de charro en color rosa y zapatillas. Tal y como se puede ver en la obra del artista chiapaneco en la que representa a Emiliano Zapata de la misma manera, algo que también generó controversia en 2019.

Influencer desata críticas en redes sociales

El también fotógrafo mexicano ganó popularidad en redes sociales por retratar a hermosas modelos, influencers, actrices y cantantes caminando por importantes ciudades en todo el mundo usando lencería y gigantescas alas de ángel. Wendy Guevara, Bárbara de Regil, Tammy Parra y Yeri Mua son sólo algunas de las celebridades que han posado frente a su lente dando muestra de su extraordinaria belleza.

Henry Jiménez desata polémica por recrear obra desnudo. Foto: IG @henryjimenz

Esta vez fue él quien posó completamente desnudo cubierto tan sólo con una cinta tricolor que rodeó su cuerpo simulando la bandera y usando zapatillas con un tacón parecido a un arma, así como un sombrero de charro en color rosa. Todo mientras montaba un caballo en color blanco, igual a la obra de Fabián Cháirez en la que retrata de la misma manera al militar de la Revolución mexicana, Emiliano Zapata, que causó polémica en 2019 al ser parte de una muestra en Bellas Artes.

“Me gusta tu trabajo, pero ya caes en lo vulgar”, “¿Eso amerita multa?, “Es lo que te interesa, pensaba que te gustaba hacer buenas fotos más no intentar representar la Revolución de una pésima forma y no tiene nada que ver con que no respete a tu comunidad”, “La feminización de un hombre no debería incomodar, lo que incomoda es la homofobia y el machismo”, “Cancelado en segundos”, “Me encanta tu trabajo, pero este no”, “Falta de respeto” y “Con los colores de la bandera no se juega, lo que estás haciendo es no tener amor por tu país”, fueron algunos de los comentarios.

Pintura del artista chiapaneco Fabián Cháirez en la que representa a Emiliano Zapata desnudo con sombrero rosa y tacones. Foto: IG @henryjimenz

Henry Jiménez responde a críticas

Ante los comentarios negativos que recibió en redes sociales, el influencer no dudó en reponer a sus detractores puntualizando en que se trata de una de sus pinturas favoritas y lo orgullo que siente de ser mexicano. Agradeció las muestras de apoyo de aquellos fanáticos que elogiaron el trabajo fotográfico y creativo tras la imagen.

“Quiero decirles que muchísimas gracias por tanto amor. Yo sé que mucha gente no está feliz con la fotografía que compartí, pero no lo subí para ellos sino para mí porque yo creo que si me gusta a mí es todo lo que importa y la verdad es que esas fotos me encantaron. A los que me apoyan gracias por todo el amor y cariño”, dijo a través de sus historias en Instagram.