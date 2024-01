Entre lágrimas, Vero Gallardo revela graves problemas de salud: “estoy muy mal”

Verónica Gallardo, la reconocida periodista de espectáculos, causó una gran preocupación entre sus fans durante las últimas horas debido a que difundió un video que grabó desde una clínica y entre lágrimas reveló tener delicados problemas de salud, por lo que, como era de esperarse, su inquietante grabación se hizo viral en plataformas digitales donde cientos de internautas se mostraron interesados en saber más a fondo sobre su situación médica.

Fue a través de su perfil oficial de YouTube donde Verónica Gallardo difundió el video en cuestión, el cual, realizó para comunicarle a sus seguidores que el viernes 19 de enero no haría su programa de espectáculos debido a que había acudido de emergencia a una clínica ya que tenía paralizado un nervio de la pierna y entre lágrimas mencionó que se sometería a una serie de estudios para saber si sería necesaria una cirugía.

Verónica Gallardo podría entrar a cirugía

“Hola qué tal, ¿cómo están todos? Yo estoy muy mal, ya no puedo con la pierna, estoy afuera de la clínica y me acaba de decir el doctor, mi querido doctor Alcántara que traigo paralizado un nervio, me van a hacer una radiografía, espero que no necesite operación, porque no sé qué voy a hacer, pero perdónenme sino tiene programa hoy, ya me siento Adriana Fonseca, pero miren, aquí sí son de a de veras, no son de mentiritas, estoy muy nerviosa, muy nerviosa, de verdad, discúlpenme”, señaló Vero Gallardo entre lágrimas.

Cabe mencionar que, Verónica Gallardo no quiso dejar a sus seguidores sin información y para finalizar habló del escándalo que protagonizó Adriana Fonseca con un chofer de Uber, además, señaló que esperaba retomar su programa con normalidad el próximo lunes 22 de enero, no obstante, advirtió que en caso de no presentarse significaría que sí fue intervenida quirúrgicamente.

“Pero como no los quiero dejar, hoy les iba a platicar que el chofer de Uber de Adriana Fonseca ya subió su video, ay qué hombre tan gracioso eh, tiene Twitter y lo estuve revisando, se ve que es un chavo al que si le gira la piedra, que sí sabe, se preocupa y que es un chico decente por los tweets que sube, ahí se los encargo, chéquenlo, él muy amable subió el video donde Adriana le está diciendo de cosas, en fin todas esas cosas y disculpen la moquera pero ni si quiera traigo un Kleenex y mis lágrimas sí son de a de veras, si no me ven el lunes es que va a ser más feo que una simple infiltración, se los aseguro, va a ser más gacho, yo espero que no sea así, espero verlos el lunes y estar con ustedes, gracias”, finalizó Verónica Gallardo.

Hasta el momento, Verónica Gallardo no ha publicado alguna actualización sobre su estado de salud, sin embargo, se espera que sea en las próximas horas cuando salga a ofrecer detalles de su situación actual.