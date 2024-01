Actriz de Beverly Hills 90210 se rinde ante al cáncer y ya prepara su funeral: “no quiero que la gente llore”

Shannen Doherty, actriz que es recordada por su participación en producciones como “Beverly Hills 90210” y “Hechiceras”, acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que en el último capítulo de su podcast señaló que ya se rindió ante el cáncer, enfermedad con la que ha luchado durante los últimos ocho años y ahora se enfoca en preparar su funeral, por lo que ya tiene bien definida cuál es su última voluntad y como era de esperarse, las palabras de la estrella de televisión provocaron una gran conmoción en el gremio artístico y entre sus fans.

Como se dijo antes, estas declaraciones de Shannen Doherty fueron vertidas durante el último capítulo de su podcast llamado “Lest’ be clear” y en dicho episodio tuvo como invitado a su mejor amigo, Chris Cortazzo, con quien tuvo un episodio de honestidad brutal y se sinceró como nunca sobre su enfermedad y fue aquí donde habló del fin inevitable al que la llevará el cáncer, el cual, ya hizo metástasis en el cerebro, no obstante, señaló que espera que pueda vivir al menos otros tres años más antes de que esto suceda.

Shannen Doherty le dio vida al personaje de

Brenda Walsh en Beverly Hills 90210. Foto: Redes

Shannen Doherty ya tiene definida su última voluntad para su funeral

Durante la charla, Shannen Doherty, señaló que debido a su situación ha pensado muchas veces en cómo es que quiera su funeral, por ello, señaló que ya dejó instrucciones para su última morada, las cuales, quieren que se cumplan al pie de la letra.

De acuerdo con las palabras de Shannen Doherty, su última voluntad es que su funeral sea una auténtica “fiesta de amor” y para lograrlo señaló que no quiere que asistan ciertas personas a despedirla pues considera que sería un acto de hipocresía, además, no quiere que nadie se regocije con su partida pues asegura estar consciente de que no es del agrado de todos sus conocidos.

Shannen Doherty espera vivir por lo menos tres años más. Foto: IG: theshando

Cabe señalar que la actriz señaló que todavía no tiene una lista con los nombres de las personas a las que no quiere en su funeral, pues aseguró que sería demasiado larga, no obstante, pidió que sus conocidos hagan un ejercicio de honestidad para saber si asisten o no a darle el último adiós.

“Hay muchas personas que creo que se presentarían y no quiero ahí. En realidad, no les agrado y tienen sus razones, y es bueno para ellos, pero en realidad no les agrado lo suficiente como para asistir a mi funeral. No quiero que la gente llore o que en privado digan: ‘gracias a Dios esa perra ya está muerta’”, expresó la actriz de 52 años de edad.

Shannen Doherty ha luchado contra el cáncer por los últimos ocho años de su vida. Foto: IG. theshando

La actriz de "Beverly Hills 90210" fue diagnosticada con cáncer de mama en 2015 y aunque en 2017 los médicos le habían indicado que dicha enfermedad había entrado en remisión, dos años más tarde esta enfermedad volvió con más fuerza y fue a mediados del 2023 cuando dio a conocer que el cáncer ya había hecho metástasis en el cerebro, cabe mencionar que, Shannen Doherty ha reiterado en distintas ocasiones que hará todo lo necesario para prolongar su vida pues ama su vida.