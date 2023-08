Alarma salud de Verónica Gallardo, fue hospitalizada tras la muerte de su esposo Robert Alexander "El Gringo"

Fue el pasado 5 de agosto, cuando la periodista, Verónica Gallardo anunció a través de sus redes sociales el fallecimiento de su esposo Robert Alexander “El Gringo”, desde entonces la experta en espectáculos ha tenido unos días agitados.

A tal grado de olvidar cuidarse a sí misma, debido a esto es que Verónica Gallardo hace algunos días tuvo que ser ingresada de emergencia al hospital, sin embargo, ya se encuentra mucho mejor y fue ella misma quien reveló lo que realmente le sucedió.

Fue una de sus sobrinas quien reveló que la periodista de espectáculos se puso un poco mal de salud, por lo que ella y el hijo de Verónica Gallardo no dudaron en llevarla con el doctor quien determinó si era necesario o no que ésta ingresara al hospital.

Debido a la preocupación de sus amigos, familiares y seguidores por la salud de la periodista, ésta habló en exclusiva en su canal de Youtube en donde reveló con detalles qué fue lo que le sucedió.

Y es que debido a los días tan agitados que ha tenido tras la muerte de su esposo Robert, la periodista olvidó tomar el medicamento que controla la hipertensión que padece desde hace algunos años, lo que provocó que su presión arterial se descontroló, todo esto aunado al gran cansancio que siente.

“La verdad estoy muy cansada, tengo sueño. Mis pobres sobrinas y mi hijo se llevaron el susto de mi vida. Ya íbamos a empezar el programa. Desde la mañana traía un fuerte dolor de cabeza; no le hice mucho caso, tomé más agua, no tomé nada para el dolor porque a raíz de lo de Robert ya no tomo nada”, comenzó a explicar Verito Gallardo

De acuerdo con la periodista, todo estaba muy normal ese día, incluso su hijo le prometió compartía tacos para cenar, ella ya estaba arreglada para conectarse con su público tan solo le hacía falta cambiarse de ropa pues ya estaba maquillada y cambiada, cuando de repente se comenzó a sentir mal.

“De repente, empecé a ver una señal de la presión alta, porque yo padezco de hipertensión desde hace 20 años, pero nunca me había pasado algo así, se me había olvidado tomar mi medicina. De repente empiezo a ver como arañitas, como puntitos negros, como brillantes en los ojos y dije ‘ay chirrión esto no es normal’, me paro y me voy de lado, empecé a sentir como si anduviera en las nubes”., dijo Gallardo