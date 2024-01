"Adriana Fonseca no digas mentiras": conductor da su versión y muestra en video la actitud de la actriz

Después de que Adriana Fonseca denunciara en sus redes sociales a un conductor de aplicación por presuntamente agredirla, el chofer ahora salió a dar su versión de lo que pasó y exhibió su propia evidencia que cambia totalmente la historia de la actriz. El taxista compartió en su cuenta de Facebook una serie de videos en los que muestra la actitud de la celebridad de televisión.

Tras la denuncia pública de la actriz, Gerardo Deveze, conductor de aplicación, tomó sus cuentas de Facebook y X (antes Twitter) para defenderse de las acusaciones de Fonseca, quien aseguró que él la estaba violentando. El joven aclaró que fue la personalidad que participó en "Amigos x Siempre" fue la primera en agredirlo, ya que le hizo comentarios clasistas.

El chofer argumentó que Adriana Fonseca le faltó al respeto FB @jerryboy77777

En el video que se encuentra en la plataforma de Meta, se puede escuchar que aparentemente la discusión empezó cuando el chofer tuvo que tomar un camino más largo debido a que no encontró su acceso para entrar al segundo piso. Fue en ese momento cuando la actriz lo comenzó a insultar y le faltó al respeto, según decía en el clip, que se está haciendo viral.

En la grabación que hizo en vivo, se escucha como le pide que se baje de la unidad, si es que no quiere estar ahí. Mientras tanto la actriz sigue alegando y comienza a filmar con su celular lo que está pasando, asegurando que el chofer no la deja salir. De igual forma, Adriana Fonseca hace unas llamadas llorando y dice que la estaban violentando, no la dejaban salir y que iba a exceso de velocidad, al tiempo que el conductor mostraba cómo estaban en medio del tráfico.

El conductor le pide disculpas a Adriana Fonseca

A pesar de que dio su versión de lo sucedido, en su cuenta de X, Gerardo Deveze le pidió disculpas a Adriana Fonseca, pues se dijo una persona que quiere paz, para él y su familia. “Tengo un video donde ella se baja del coche en la calle de amores paralelos a viaducto 10 minutos antes de su destino final y al bajarse ella me mentó la madr. y golpea el coche. A pesar de su actitud, le quiero pedir una disculpa a Adriana Fonseca”.

“Por favor, pido que a mi familia y a mi persona no se le acose diciendo falsedades como que se le amenazó a Adriana Fonseca porque en el video se ve que no se le amenaza en ningún momento y no me interesa, soy una persona de paz. Ella piso mis interiores y se enojo. Paz. Adriana Fonseca, no digas mentiras, hay video”, destacó.