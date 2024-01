Adriana Fonseca rompe en llanto durante video en vivo al denunciar agresión del conductor de un taxi

Adriana Fonseca generó gran preocupación entre sus seguidores por una transmisión en vivo en la que se le ve llorando mientras pide ayuda señalando que fue agredida verbalmente por un conductor de taxi de aplicación. En el clip se escucha a la actriz angustiada en medio de una aparente discusión y al sujeto tachándola de “racista” y de ser una “persona desagradable”.

Adriana Fonseca vive momentos de angustia

Desesperada, la actriz de “Pueblo chico, infierno grande” realizó un video en vivo a través de su cuenta de Instagram en el que relata que su conductor comenzó a gritarle y conducía de manera imprudente: “Maneja espantoso casi choca. Amigos, no sé qué hacer. Acabo de colgar con ustedes y vengo con un señor que está loco. Estoy en el segundo piso, me recogió una cuadra más adelante y ya casi chocando. Cuando le dije que le bajara me dijo que bajara mi pie de un lugar. Trae el carro asqueroso con vasos. Viene gritando”.

Adriana Fonseca denuncia agresión de conductor con transmisión en vivo. Foto: Captura de pantalla IG @accessnovelero

En el clip también se escucha al conductor gritando refiriéndose a ella como una “desagradable persona” mientras se dirige a alguien fuera del automóvil: “Cuál espantoso si hay mucho tráfico. Yo soy buena persona y tú eres una clasista y racista. Al perrito no se le ha hecho nada, está hermoso, déjamelo si quieres, tú eres la desagradable. Pobre perrito. Qué desagradable persona, me viene pisando todo y haciendo lo que quiere”.

Actriz agradece muestras de apoyo

Tras varias horas de lo ocurrido, en sus historias de Instagram Adriana Fonseca agradeció el apoyo que recibió tanto de sus amigos como de sus seguidores. Indicó que ya tomó las medidas pertinentes con la aplicación y aunque no dio detalles de la manera en la que inició el altercado, indicó que el conductor la agredió al hablarle de la muerte de un familiar.

“Afortunadamente ya todo está bien, agradezco a mis amigos por el apoyo y a todos ustedes por cada uno de los mensajes. Hice ese en vivo por miedo, por temor a que algo me pasara, por este conductor de Uber que, ustedes ya vieron, se queda archivado este video. Le mando luz, le mando bendiciones a este señor, no quiero más rollos. Es triste que vivamos mucha violencia, mucha agresión por falta de empatía”, dijo.