Los refugios para mujeres, un espacio para escapar de la violencia y el feminicidio

No hay un espacio seguro para las mujeres en México, de lo contrario no habría la necesidad de casas de casas de protección, ni 11 personas de este sector de la población serían asesinadas en promedio cada día, así lo dijo Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, en entrevista con Paulina Greenham y Alejandro Cacho a través de la señal de televisión de Heraldo Media Group.

La activista aseguró que estos centros son un derecho humano de las mujeres que tienen la finalidad de prevenir la violencia en contra de ellas y además sirven para permitirles retomar el control de sus vidas, lejos del peligro.

Estos espacios ayudan a que las víctimas puedan escapar de los ciclos de violencia. FOTO: Archivo.

La violencia contra las mujeres no debe minimizarse

Invitó a cualquier persona del sexo femenino a buscar ayuda cuando se sientan en riesgo y no esperen a ser víctimas de una agresión que podría terminar con un ataque con ácido o inclusive en un feminicidio.

"El amor no puede prevenir una situación de violencia, el amor no puede cambiar a un hombre que es agresivo".

Destacó que no basta con poner una denuncia, debido a que el 40 por ciento de los feminicidios ocurrieron en víctimas que previamente habían acusado a sus agresores, pero no tuvieron la atención correspondiente de las autoridades. Pidió no minimizar conductas violentas que suelen ser tildadas como micromachismos o microviolencia, ni normalizar las agresiones familiares.

"El otro 60 por ciento son mujeres que no pudieron salir de ese lugar".

La violencia de pareja puede escalar a delitos cada vez más graves. FOTO: Archivo.

Las mujeres son más conscientes de la violencia que viven

Dio a conocer que hay mujeres cada vez más jóvenes que llegan a los refugios, lo cual es un indicio de que el sexo femenino se está percatando a edades más tempranas de que son víctimas de algún tipo de violencia.

"La pandemia, por ejemplo, el contexto llevó a que se aumentaran las violaciones y los embarazos".

Estos puntos, añadió, han dado resultados en cuanto al cambio de narrativa que sustenta en ellas un cambio a la hora de escapar de las agresiones. Las mujeres pueden llegar a estos lugares junto con sus hijos.

Hizo un llamado a las autoridades para entregar a tiempo los recursos que son enviados a estos centros para atender a las mujeres, debido a que suelen enviarse con retraso y sin el incremento que se debe aplicar cada año.

¿Dónde pedir ayuda de la Red Nacional de Refugios?

Para las personas que requieran atención personalizada para escapar de la violencia, se han dado a conocer diversos métodos de contacto, los cuales se presentan a continuación.