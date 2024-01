Bellakath busca a su doble, la cantante quiere que una de sus fans la interprete

Bellakath se ha convertido en una de las grandes artistas del momento en el género urbano pese a las críticas que ha recibido por lo explícito en las letras de sus canciones. Ante esto, la cantante prepara ya su bioserie que podría estar disponible a través de Netflix y buscará que sus fanáticas sean parte del elenco interpretándola en diferentes momentos de su vida desde su infancia hasta su adolescencia.

Bellakath prepara su bioserie

La intérprete de “Reggaetón Champagne” anunció hace tan sólo unos días que entre sus proyectos para este 2024 está su bioserie, en la que revelará detalles de su vida privada desde la infancia hasta su paso por la UNAM como estudiante de Derecho y la decisión de seguir sus sueños en la música.

Bellakath prepara su bioserie. Foto: IG @labellakath

“Yo tenía la idea de mostrarle a la gente un poco más de mí porque a lo mejor y solamente me ven en videos, en canciones. Yo he leído muchos comentarios de que la mayoría de las mujeres se identifican conmigo porque he pasado muchos obstáculos (...) Dejé de lado mi carrera por perseguir mis sueños”, dijo y añadió respondiendo a las críticas: “Va a estar muy perra. Toda mi vida, todo lo que tuve que pasar para estar aquí, porque nadie me lo regaló. Y ahora que anuncié que voy a sacar una serie de mi vida, a ver si me copian”.

Busca a fan para interpretarla en su serie

Katherinne Huerta, como es el nombre de pila de la cantante, señaló que realizará un casting para buscar a quienes la van a interpretar en diferentes etapas de su vida, por lo que podrán participar sus fanáticas: “Eso es lo más emocionante porque no quiero tanto salir yo, sino quiero que una fan lo haga, entonces voy a hacer un casting, audiciones”.

Hasta el momento no se ha revelado la fecha en la que podría estrenarse la bioserie de la llamada "Reina del flow", aunque adelantó que podría ser a través del gigante de streaming: "Las plataformas se han acercado a mí. Estamos todavía en pláticas, pero si de cualquier forma no se llega a cerrar nada con ninguna, la voy a sacar por algún lado, no sé si por YouTube o vaya a ser por Netflix, pero finalmente quiero que la gente conozca mi historia”.