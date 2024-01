Paola Suárez confiesa la razón que le impidió defenderse de la golpiza que le dio su prometido

Paola Suárez se sinceró con sus fanáticos sobre la razón por la que no pudo defenderse de su pareja, José de Jesús Castro Gómez, quien presuntamente la había golpeado terriblemente hasta mandarla al hospital y le intentó robar todos los ahorros que tenía.

La influencer dijo que ha visto muchos comentarios en redes sociales donde la critican por no defenderse de su pareja "me dicen que yo siendo un torote... ¿por qué no defendí?" a lo que respondió que el mido del momento no le permitió responder como hubiera querido.

"En el momento... no sé si ustedes lo han vivido, te paniqueas", afirmó Paola Suárez.

aJosé de Jesús Castro Gómez primero negó haber agredido a la influencer y después se disculpó Foto: TikTok chismesito_y_mas

Paola Suárez responde qué le impidió defenderse de su prometido: VIDEO

El clip fue compartido en la cuenta de Twitter de su amiga Wendy Guevara con la leyenda "Paola Suárez explicando el por qué no se defendió", ahí se le ve conviviendo con sus amigas durante su recuperación, Karina Torres también aparece en el video y concordó con que el pánico impide que se defiendan además confesó "una de mujer se detiene más a hacerle algo a los hombres porque los quieres".

"A mí me han criticado mucho que yo siendo un toro a lado de él" compartió Paola Suárez y dijo que aunque él esta delgado pues la tensión y miedo le imposibilitaron detener la agresión. La influencer fue golpeada por su prometido el 10 de enero, horas después de que él le pidiera matrimonio.